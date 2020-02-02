أونلاين YALLA SHOOT: مشاهدة مباراة برشلونة وليفانتي بث مباشر KORA LIVE يلا شوت 7SRY رابط ماتش برشلونة beIN LIVE ميسي

مشاهدة مباراة برشلونة وليفانتي بالدوري الإسباني بث مباشر يلا شوت يستعد نادي برشلونة الإسباني KORA ONLINE لمواجهة نظيره نادي ليفانتي اليوم الأحد 2 فبراير ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين KORA LIVE من بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

موعد مباراة برشلونة وليفانتي اليوم في الدوري الإسباني الممتاز وملعب اللقاء

وستلعب مباراة نادي برشلونة YALLA SHOOT ضد نظيره نادي ليفانتي اليوم في بطولة الدوري الإسباني الممتاز في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة KORA STAR وفي تمام الساعة الحادية عشر مساءا بتوقيت السعودية على ملعب كامب نو.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وليفانتي اليوم في الدوري الإسباني الممتاز

وستذاع مباراة نادي برشلونة KORA GOAL ضد نظيره نادي ليفانتي اليوم في بطولة الدوري الإسباني الممتاز على قناة "BEIN SPORTS HD 3" بتعليق يوسف سيف.

بث مباشر لمباراة برشلونة وليفانتي اليوم في الدوري الإسباني الممتاز

ويقدم موقع "الفجر" بث مباشر لمباراة نادي برشلونة ضد نظيره نادي ليفانتي اليوم في بطولة الدوري الإسباني الممتاز ويمكنكم متابعة البث عبر رابط يلا شوت أو Yallho Shoot.

كما يمكنكم متابعة البث المباشر لمباراة نادي برشلونة ضد نظيره نادي ليفانتي اليوم في بطولة الدوري الإسباني الممتاز بجودة أفضل عبر كورة أون لاين و KoRA STAR أو KORA LIVE.

ترتيب الفريقين في الدوري الإسباني الممتاز

ويتواجد نادي برشلونة YALLA SHOOT في المركز الثاني من جدول ترتيب بطولة الدوري الإسباني الممتاز برصيد 43 نقطة بينما يتواجد نادي ليفانتي في المركز الثالث عشر برصيد 26 نقطة.







