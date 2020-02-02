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بث مباشر مباراة برشلونة وليفانتي بث حي الان| رابط hd مباراة برشلونة ضد ليفانتي live

الأحد 02/فبراير/2020 - 09:35 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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بث مباشر برشلونة وليفانتي كورة ستار كورة أون لاين kora extra برشلونة وليفانتي بث مباشر yalla shoot كورة جون مباراة برشلونة وليفانتي بدون تقطيع، حيث تعتبر هذه المباراة ذات أهمية خاصة بالنسبة لبرشلونة عقب هزيمته المفاجئة على يد فالنسيا في الجولة الماضية بهدفين نظيفين والتي خسر على أثرها صدارة الدوري لصالح ريال مدريد.

وعلى الجانب الآخر، لا يعيش ليفانتي أفضل فتراته ويواجه سلسلة من الهزائم المتتالية في بطولة الدوري وكذلك الكأس مما يجعل المباراة سهلة إلى حد كبير بالنسبة لبرشلونة. يحتل ليفانتي المركز الثالث عشر برصيد 26 نقطة بينما جاء برشلونة في المركز الثاني برصيد 43 نقطة.

* مباراة برشلونة وليفانتي بث مباشر :

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تنطلق مباراة برشلونة وليفانتي بعد قليل على بي إن سبورت فتابعونا لمشاهدة المباراة بجودة عالية وقوية اليوم

* مشاهدة مباراة برشلونة وليفانتي :

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* التشكيل المتوقع :

- من المتوقع أن يخوض برشلونة اللقاء بالتشكيل الآتي :-

حراسة المرمى : تير شتيجن

خط الدفاع : جوردي ألبا - كليمون لونجليه - جيرارد بيكيه - نيلسون سيميدو

خط الوسط : إيفان راكيتيتش - سيرجيو بوسكيتس - أرتورو فيدال

خط الهجوم : أنطوان جريزمان - أنسو فاتي - ليونيل ميسي

* مشاهدة مباراة برشلونة وليفانتي بث مباشر :

مشاهدة مباراة برشلونة وليفانتي بث مباشر كورة اتش دي kora online يللا شوت مباراة برشلونة وليفانتي بث مباشر الاسطورة للبث المباشر beIN بث مباشر برشلونة، تتزين استوديوهات قنوات بي أن سبورت لتحليل مباراة برشلونة وليفانتي، وتبدأ المباراة في العاشرة مساءً بتوقيت مصر والحادية عشر مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية والثانية عشر صباحًا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

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برشلونة الساعة 10 علي قناة 3
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