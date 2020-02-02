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كورة أون لاين - YOUTUBE مشاهدة مباراة برشلونة اليوم بث مباشر KORA LIVE برشلونة ضد ليفانتي الآن

الأحد 02/فبراير/2020 - 09:33 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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YALLA KORA، يستضيف برشلونة اليوم بمعقله ملعب كامب نو فريق ليفانتي في ختام الجولة 22 من الدوري الإسباني، حيص يسعى برشلونة صاحب الـ 43 نقطة بقيادة مدربه كيكي ستين لتحقيق الفوز على ليفانتي وتضييق الفارق مع ريال مدريد لثلاث نقاط، حيث فاز الريال بالأمس على أتليتيكو مدريد بهدف نظيف ورفع رصيده للنقطة 49.

DAWRI PLUS، مشاهدة مباراة برشلونة اليوم، بث حي مباراة برشلونة اليوم في الدوري الإنجليزي، يقدم لكم موقع الفجر الرياضي خدمة مشاهدة المباراة بعدة روابط بجودة عالية دون تأخير لحظة بلحظة فور إنطلاق المباراة تعمل لجميع السرعات المتاحة وبجميع الجودات.

GOAL ARAB، تبدأ المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة والدوحة والكويت، الثانية عشرة بعد منتصف الليل بتوقيت أبو ظبي ودبي، التاسعة مساء بتوقيت تونس، والثامنة بتوقيت جرينتش.

كورة أونلاين، ومن المنتظر أن يدخل مدرب برشلونة كيكي ستين المباراة بالتشكيل التالي: تير شتيجن – روبيرتو – لونجليه – بيكيه – ألبا – بوسكيتس – دي يونج – آرثر – ميسي – فاتي – جريزمان.

برشلونة الساعة 10 علي قناة 3
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