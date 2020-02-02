كول كورة barca مشاهدة مباراة برشلونة وليفانتي بث مباشر رابط يوتيوب YALLA SHOOT كورة اون لاين رابط ماتش برشلونة رابط elostora

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الأحد 02/فبراير/2020 - 09:32 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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يلتقي نادي برشلونة  نظيره ليفانتي، غدا الأحد، في إطار مباريات الجولة 22 مباريات إياب الدوري الأسباني .

موعد مباراة برشلونة ضد ليفانتي
تقام مبارة برشلونة ضد ليفانتي على ملعب "كامب نو" في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد ليفانتي
ويمكن مشاهدة مباراة برشلونة ضد ليفانتي عبر قناة beIN Sports HD 3 بتعليق يوسف سيف.
برشلونة الساعة 10 علي قناة 3
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