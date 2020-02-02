أهم أخبار الأهلي اليوم: إكرامي يفجر مفاجأة مدوية.. أنباء سارة بشأن رمضان صبحي.. وتطورات جديدة في أزمة "المشاغب"

شهد النادي الأهلي اليوم الأحد الموافق الثاني من فبراير لعام 2020، العديد من الأخبار الهامة والأحداث الساخنة الخاصة بالفريق الأول بالقلعة الحمراء، أبرزها اعلان شريف إكرامي حارس مرمي الفريق رحيله في نهاية الموسم الحالي.





ويستعرض " الفجر الرياضي " أهم أخبار النادي الأهلي اليوم الأحد:-





نشرة أخبار النادي الأهلي اليوم الأحد





1- شريف إكرامي يعلن رحيله عن الأهلي





أعلن نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن نهاية مسيرته مع الفريق ورحيله عن صفوفه بنهاية الموسم الجاري، عقب تقديمه كل ما يملك في خدمة النادي.





وأكد شريف إكرامي حارس مرمى النادي الأهلي، أنه اتخذ قرارًا بالرحيل عن القلعة الحمراء وعدم تجديد تعاقده موجهًا شكره لكل من ساعده.





وقال شريف إكرامي عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "شكراً من القلب لكل من ساندني خلال مسيرتي سواء حبا في شخصي أو دعمًا للنادي الأهلي،فكنتم دائما الدافع الرئيسي للاستمرار و المثابرة،وشكرا أيضاً لكل من انتقدني أو تجاوز في حقي كرهاً في شخصي أو للنادي الأهلي،فكنتم دائماً الوقود الذي يستفز قدراتي و لكم جميعا مني كامل الاحترام".





وأضاف حارس الأهلي: "في النهاية أخطأت أحيانا و أجدت أحيانا،و لكن يعلم الله و كل من عمل معي خلال مشواري أني لم أقصر يوما تجاه مسئوليتي داخل الملعب أو خارجه،و كان هدفي دائما خدمة الفريق لتحقيق أهدافه و تجسيد شخصية النادي و ارساء مبادئه و محاولة كسب إحترام الجميع،و أتمني ان أكون قد وفقني الله في ذلك".





وتابع: " كل التفاصيل و ما يخص خطوتي المقبلة سوف أعلن عنها بوضوح حين الاستقرار عليها وفي التوقيت المناسب،كل تركيزي الان مع فريقي لتحقيق موسم اخير ناجح يرضي طموحات جمهورنا الكبير و الاداء باخلاص حتي اخر يوم لي داخل القلعه الحمراء".





واختتم: "بنهاية الموسم الحالي ينتهي دوري كلاعب داخل جدران بيتي،بإرادتي ارحل من الباب الكبير،مرفوع الرأس،فخوراً بما حققته،باحثا عن تجربه و تحدي جديدين،و سأظل دائما ممتن لهذا الكيان و فخوراً بانتمائي له و لجمهوره أصحاب الفضل بعد الله في كل شيء،و اعود اليه يوما ما مستقبلا إذا شاءت الأقدار".





2- خاص| إكرامي يقترب من العودة إلى ناديه السابق





أعلن شريف إكرامي نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن نهاية مسيرته مع الفريق ورحيله عن صفوفه بنهاية الموسم الجاري، عقب تقديمه كل ما يملك في خدمة النادي.





وكشف مصدر داخل إدارة النادي الأهلي، عن خطوة شريف إكرامي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم، خلال الموسم المقبل، عقب إعلان رحيله بنهاية الموسم الجاري.





شريف إكرامي، أعلن عن رحيله نهاية الموسم الجاري، عبر تغريدة بصفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، معلنًا عن إكتفاءه بالفترة التي قضاها داخل جدران القلعة الحمراء.





وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي"، أن اللاعب لديه عرض محلي وعرضين من إحدى الدوريات الخليجية، للعب في أحدهما بالموسم الجديد.





وتابع: "اللاعب فضل اتخاذ قرار الرحيل من أجل البحث عن فرصة المشاركات الأساسية، والعودة إلى حراسة مرمى المنتخب الوطني، قبل إعلان إعتزاله".





واختتم: "العرض المحلي، سيكون الأقرب من نادي الجونة، والذي لعب له الحارس عقب عودته من الاحتراف الخارجي، خاصةً بعد مكالمة جمعته مع نادر شوقي المسئولة عن إدارة نادي الجونة، والذي رحب بوجود إكرامي ضمن صفوف الفريق".





تعرف على أخبار الأهلي اليوم الأحد 2 / 2 / 2020





3- أول رد رسمي من الهلال بعد أحداث موقعة الأهلي





اعتذر نادي الهلال السوداني عن أحداث الشغب التي وقعت في مباراة النادي الأهلي في الجولة الأخيرة بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا باستاد الجوهرة الزرقاء.





وتعادل النادي الأهلي مع الهلال السوداني إيجابياً بهدف لكل منهما في الجولة الأخيرة بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا ليصعد النادي الأهلي كثاني المجموعة خلف النجم الساحلي التونسي متصدر المجموعة.





وكتب الهلال السوداني عبر فيسبوك :"نعتزر لكافة الشعب المصري عامة وللعيبة وجماهير الاهلي المصري عن ما بدر من بعض الجماهير الغاضبة من الاداء الضعيف من لاعبي الهلال وحكم المباراة وكما نبارك لفريق الاهلي بمناسبة تأهله للدور القادم ونتمنى له مزيداً من التوفيق ".





4- بوادر لإنهاء أزمة صالح جمعة في الأهلي





لا يزال ملف أزمة صالح جمعة نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، صداعًا في رأس لجنة الكرة بالفريق، عقب انتهاء فترة الانتقالات الشتوية.





وفشلت لجنة التعاقدات بالفريق الأحمر، في تسويق صالح جمعة لاعب الفريق، خلال فترة الانتقالات الشتوية المنتهية، وهو ما أدى إلى بقائه لفترة أخرى داخل جدران النادي رغم تجميده من الجهاز الفني.





وتسعى لجنة التخطيط بالإدارة الحمراء بقيادة محسن صالح لإيجاد حل ينهي الخلاف بين الطرفين، في محاولة لإعادة اللاعب لحسابات السويسري رينيه فايلر، ومنحه فرصة أخيرة.





وتدرس لجنة التخطيط عقد جلسة مع الجهاز الفني لتقريب وجهات النظر بينها وبين اللاعب، خاصةً أن الأخير تقدم باعتذار رسمي وطالب بالعفو من أجل العودة للملاعب.





وكان صالح جمعة، تقدم باعتذار للجهاز الفني عما بدر منه خلال الفترة الأخيرة، وطالب بفرصة لإثبات جدارته في الدفاع عن ألوان المارد الأحمر مستقبلًا.





وأعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني، في وقت سابق عدم حاجته للاعب رغم الإشادة بإمكانياته الفنية، متمنيًا له التوفيق بأي نادي آخر.





موجز أخبار النادي الأهلي اليوم





5- تطورات إصابة أحمد فتحي في الأهلي





يخضع أحمد فتحي مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى الفحص الطبي قبل مران الفريق الأحمر غدًا الاثنين.





وكان أحمد فتحي قد اشتكى من ألام في الكاحل قبل مباراة الفريق الأحمر مساء أمس السبت أمام الهلال السوداني.





وفضل الجهاز الفني للأهلي بقيادة رينيه فايلر استبعاد اللاعب من قائمة الفريق الأحمر لمباراة الأمس والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.





ويستعد الأهلي لمواجهة مضيفه بيراميدز مساء الخميس المقبل على ستاد الدفاع الجوي بالجولة السادسة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.





6- طبيب الأهلي يكشف عن حجم إصابة ياسر إبراهيم





كشف الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة الدكتور خالد محمود حجم الإصابة التي تعرض لها ياسر إبراهيم مدافع الفريق الأحمر في مباراة الأمس أمام الهلال السوداني.





وأكد طبيب الأهلي أن إصابة ياسر عبارة عن كدمة قوية في الرأس مفضلا التعامل مع الإصابة عقب العودة من السودان.

وأضاف أنه تم إجراء الإسعافات الأولية، على أن يتم خياطة موضع الإصابة في الرأس خلال الساعات المقبلة بعدما فضل تأجيل الأمر لحين العودة إلى القاهرة.





ويستأنف الأهلي تدريباته غدًا الاثنين استعدادا لمواجهة بيراميدز المقرر لها الخميس المقبل، في إطار مباريا الجولة السادسة عشر من مسابقة الدوري الممتاز .





أهم أخبار النادي الأهلي





7- الأهلي يستعيد رمضان صبحي أمام بيراميدز





يستعيد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خدمات رمضان صبحي نجم الفريق خلال مباراة بيراميدز سبورت، بالدوري المصري عقب تعافيه من الإصابة التي لحقت به مؤخرًا.





وتلقى الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني، خبر سار بجاهزية رمضان صبحي لاعب الفريق، للمشاركة في المباراة المقبلة، بعدما أنهى برنامجه العلاجي للتعافي من إصابة مزق في العضلة الخلفية.





وغاب رمضان صبحي، عن مباريات فريقه لما يقرب من 6 أسابيع كاملة، بعدما تعرض للإصابة، قبل أن يعود للمشاركة في التدريبات الجماعية منذ ثلاث أيام.





وكان رينيه فايلر، استبعد اللاعب من رحلة الفريق إلى العاصمة السودانية الخرطوم، لمواجهة الهلال السوداني بالجولة الأخيرة من دوري الأبطال الإفريقي.





ويستعد المارد الأحمر لمواجهة بيراميدز سبورت، مساء الخميس المقبل على ملعب الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من الدوري المصري الممتاز.



