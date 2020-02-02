رابط سريع بدون تقطيع| بث مباشر مشاهدة مباراة برشلونة وليفانتي في الدوري الاسباني الليجا









تنطلق المباراة على ملعب كامب نو في إقليم كتالونيا عند الساعة 20:00 بتوقيت جرينيتش، 22:00 بتوقيت مصر، و23:00 بتوقيت السعودية.





تراجع برشلونة في المركز الثالث بجدول ترتيب الليجا برصيد 43 نقطة بعد الخسارة التي تعرض لها الأسبوع الماضي أمام فالنسيا بنتيجة 2/صفر، ويسعى للحاق بريال مدريد الذي عزز صدارته برصيد 49 نقطة بعد فوزه على أتلتيكو مدريد في ديربي مدريد ليلة أمس السبت.









وسيعمل رجال المدرب كيكي سيتين على رد اعتبارهم من الهزيمة التي تعرضوا لها أمام ليفانتي في مباراة الدور الأول بالدوري هذا الموسم، حيث سقطوا بنتيجة 1/3 في إقليم فالنسيا، علمًا بأن آخر لقاء لعب بين الفريقين على ملعب كامب نو يرجع ليوم 27 أبريل 2019 وانتهى بفوز صعب للبرسا بهدف دون رد.





ويغيب عن صفوف برشلونة في مباراة اليوم اللاعب الدولي الفرنسي “عثمان ديمبيلي” بالاضافة إلى الدولي التشيلي “أرتورو فيدال” الذي أصيب في مباراة الكأس أمام ليجانيس نهاية الأسبوع الماضي.





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برشلونة 0-0 ليفانتي

🏟ملعب كامب نو (كتالونيا-إسبانيا)





🏆 الدوري الاسباني-لا ليجا (الأسبوع 22)





⏰ تنطلق الساعة 20:00 جرينيتش





🤝 أهلاً بكم في هذا البث المباشر لمباراة برشلونة وليفانتي في ختام مباريات الجولة 22 من الدوري الإسباني.

👨🏻‍💻 سيكون معكم في هذا اللقاء “محمود ماهر” من مركز البث المباشر لموقع ميركاتو داي.





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هناك شكوك حول إمكانية مشاركة إيفان لوبيز مع ليفانتي اليوم بسبب إصابة في الركبة..الأمر نفسه يخص اللاعب المقدوني إينيس باردهي.

تراجع ليفانتي في الجولات الثلاث الماضية من منتصف الجدول إلى المركز الثالث عشر بسبب تعرضه لثلاث خسائر متتالية أمام أتلتيكو مدريد وآلافيس وأوساسونا. في جعبة الفريق 26 نقطة بفارق 8 نقاط عن مراكز الهبوط.

بعد قليل يأتيكم التشكيل الأساسي لكل فريق…

تشكيلة برشلونة اليوم: تير شتيجن – جوردي ألبا – لينجليه – جيرارد بيكيه – سيميدو – إيفان راكيتيتش – سيرجيو بوسكيتس – فرينكي دي يونج – انسو فاتي – أنطوان جريزمان – ليونيل ميسي.

تشكيلة ليفانتي اليوم: أيتور فيرنانديز أباريسكيتا – تونو – بوستيجو – فيزو – ميرامون – فوكسيفيتش – روشينا – ميليرو – كامبانا – موراليس – روج









برشلونة الساعة 10 علي قناة 3