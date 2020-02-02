رابط سريع بدون تقطيع| مشاهدة مباراة نهضة بركان وزاناكو في الكونفدرالية كورة لايف

مشاهدة مباراة نهضة بركان وزاناكو في الكونفدرالية









مشاهدة مباراة نهضة بركان وزاناكو في الكونفدرالية





في مباراة حاسمة للترتيب النهائي للمجموعة الثالثة من دور المجموعات في بطولة الكونفدرالية الإفريقية، يستضيف نادي نهضة بركان المغربي نظيره زاناكو الزامبي.





نهضة بركان يتصدر ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 10 نقاط، جمعها من الفوز في 3 مباريات مقابل تعادل وهزيمة، وسجل لاعبوه 12 هدفًا فيما لم تهتز شباكهم سوى في 3 مناسبات.





مشاهدة مباراة نهضة بركان وزاناكو في الكونفدرالية





مشاهدة مباراة نهضة بركان وزاناكو في الكونفدرالية





مشاهدة مباراة نهضة بركان وزاناكو في الكونفدرالية





مشاهدة مباراة نهضة بركان وزاناكو في الكونفدرالية





أما زاناكو فيحتل وصافة المجموعة برصيد 9 نقاط، جمعها من فوزين و3 تعادلات، ولم يخسر أي مباراة، وسجل لاعبوه 7 أهداف، واهتزت شباكهم أيضًا بـ 3 أهداف.





الوضعية المعقدة في المجموعة تأتي من حقيقة أن نادي موتيما بيمبي الكونغولي يأتي ثالثًا برصيد 7 نقاط، ويواجه نادي أدجوبي البنيني متذيل الترتيب في الجولة الأخيرة من دور المجموعات، وهو ما يجعل زاناكو يرغب في في التعادل على أقل تقدير من أجل العبور إلى الدور الثاني، فيما يحتاج النادي البركاني للتعادل أيضًا، ليضمن الفريق المغربي صدارة المجموعة.









في مباراة حاسمة للترتيب النهائي للمجموعة الثالثة من دور المجموعات في بطولة الكونفدرالية الإفريقية، يستضيف نادي نهضة بركان المغربي نظيره زاناكو الزامبي.





نهضة بركان يتصدر ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 10 نقاط، جمعها من الفوز في 3 مباريات مقابل تعادل وهزيمة، وسجل لاعبوه 12 هدفًا فيما لم تهتز شباكهم سوى في 3 مناسبات.





أما زاناكو فيحتل وصافة المجموعة برصيد 9 نقاط، جمعها من فوزين و3 تعادلات، ولم يخسر أي مباراة، وسجل لاعبوه 7 أهداف، واهتزت شباكهم أيضًا بـ 3 أهداف.





الوضعية المعقدة في المجموعة تأتي من حقيقة أن نادي موتيما بيمبي الكونغولي يأتي ثالثًا برصيد 7 نقاط، ويواجه نادي أدجوبي البنيني متذيل الترتيب في الجولة الأخيرة من دور المجموعات، وهو ما يجعل زاناكو يرغب في في التعادل على أقل تقدير من أجل العبور إلى الدور الثاني، فيما يحتاج النادي البركاني للتعادل أيضًا، ليضمن الفريق المغربي صدارة المجموعة.

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