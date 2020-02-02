اتحاد الكرة السعودي يدرس قرارًا جديدًا بشأن أجانب أندية دوري المحترفين





وضع الاتحاد السعودي لكرة القدم برئاسة ياسر المسحل، مقترحًا بشأن أجانب أندية دوري المحترفين، وبصدد إتخاذ قرار خلال الفترة المقبلة.





وقد أشارت بعض التقارير الصحفية إلى أنه قد يتخذ اتحاد القدم قراراً يفيد بإلغاء التعاقد مع الحارس الأجنبي اعتباراً من الموسم المقبل.





وسوف يترتب على هذا القرار تقليص عدد الأجانب إلى 6 لاعبين، بدلًا من قيد 7 لاعبين محترفين في كل فريق من أندية دوري المحترفين.





كان قد تم زيادة عدد الأجانب في قوائم فرق دوري المحترفين قبل بداية موسم 2018-2019، إلى 8 لاعبين بدلًا من 6، ثم مع بداية الموسم الحالي تقرر تقليص عددهم إلى 7 بدلًا من 8.