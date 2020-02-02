الرئيسان الجزائري والتونسي يتفقان على مبادئ حول الأزمة الليبية





قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، مساء اليوم الأحد، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التونسي قيس سعيد، بالجزائر، إن "اتفاقنا شبه مطلق مع تونس على كل المستويات فيما يخص الملفات الدولية، وعلى رأسها حل الأزمة الليبية التي تمر عبر رفض التدخل الأجنبي، ومنع تدفق السلاح إلى العاصمة طرابلس".





وأضاف الرئيس عبد المجيد تبون: إن "الجزائر وتونس هما بداية الحل في ليبيا، وهذا بلقاء جميع الأطراف الليبية"، على حد تعبيره، فيما أكد الرئيسان على ضرورة إيجاد "حل سلمي ليبي- ليبي".





وتأتي زيارة الرئيس التونسي قيس سعيد إلى الجزائر، عقب أيام من زيارة قام بها الرئيس التركي طيب رجب أردوغان استمرت لمدة يومين، وفي ظل حراك دبلوماسي تعرفه الجزائر في الأسابيع الماضية خاصة مع التطورات الأخيرة التي تشهدها ليبيا.





واعتذرت تونس عن عدم حضور المؤتمر الذي استضافته العاصمة الألمانية برلين، في الشهر الماضي، حول الأزمة الليبية، مرجعة ذلك إلى تأخر تسليم الدعوة من ألمانيا، وعدم إشراكها في المسار التحضيري للمؤتمر.





وأكدت تونس على التزامها بعدم التدخل في الشؤون الداخلية لليبيا وتشجيع الحوار بين مختلف الأطراف الليبية، فضلاً عن التمسك بالشرعية الدولية والوقوف على نفس المسافة من كافة الفرقاء الليبيين وضرورة إيجاد حلّ سياسي.





وشارك في اجتماع مؤتمر برلين قادة وممثلون عن كل من روسيا الاتحادية، والولايات المتحدة الأمريكية، ومصر، وفرنسا، وبريطانيا، والصين، وألمانيا، وتركيا، وإيطاليا، والإمارات والجزائر والكونغو، إلى جانب الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والاتحاد الإفريقي، والجامعة العربية.





وأصدر المشاركون بيانًا ختاميًا دعوا فيه إلى تعزيز الهدنة في البلاد، ووقف الهجمات على منشآت النفط وتشكيل قوات عسكرية ليبية موحدة، وحظر توريد السلاح إلى ليبيا.



