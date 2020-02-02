مباركة البراهمي: "العناصر التكفيرية خططت لاستهدافي بسيدي علي بن عون"

كشفت القيادية بحزب التيار الشعبي مباركة عواينية، عن تفاصيل جديدة حول إحباط مخطط لمحاولة اغتيالها، حيث أفادت بأنّ العنصر الإرهابي الذي تم إلقاء القبض عليه خلال الليلة الفاصلة بين 08 و 09 جانفي الماضي، إعترف خلال الأبحاث بأنه كان ينسق مع مجموعة من العناصر التكفيرية بمنطقة سيدي علي بن عون لاستهدافها في مسقط رأسها.





وأفادت عواينية أن هذه المجموعة الإرهابية، تنتمي إلى تنظيم أجناد الخلافة المبايع لتنظيم داعش الإرهابي، مؤكّدة في الآن ذاته وجود تراخي سياسي و قضائي في مواجهة و محاصرة هؤلاء الإرهابين، في حين ثمّنت المجهودات الأمنية في توفير الحماية لها و لعائلتها.





ويذكر بأنه في الشهر المنقضي، كان الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية خالد الحيوني، قد أفاد بأنه « تم الكشف عن مخطط لاستهداف القيادية بالتيار الشعبي مباركة عواينية، وذلك إثر إلقاء القبض على عنصر إرهابي من قبل وحدات الإدارة العامة للمصالح المختصة للأمن الوطني ».