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سوريا.. الحكومة تتخذ قرارات تهدف إلى تعزيز الاقتصاد بالبلاد

الأحد 02/فبراير/2020 - 07:53 م
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مجلس الوزراء في سوريا
مجلس الوزراء في سوريا
وكالات
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أعلن مجلس الوزراء السوري، مساء اليوم الأحد، أنه أقر سلسلة من الإجراءات التي تشمل إعفاءات على مؤنة الاستيراد وقرار بزيادة مخصصات طعام العسكريين، وجاءت هذه القرارات بعد مناقشات موسعة متخذًا سلسة من القرارات، التي تهدف إلى تعزيز الاقتصاد السوري.

هذا وتضمنت  القرارات إعفاءات على مؤونة الاستيراد و"دراسة إعفاء المنتجات التصديرية من الرسوم غير الجمركية بنسبة 100 بالمئة وتقديم إعفاءات لاستيراد الأعلاف والعجول بغرض التسمين"، حسبما نقلت وكالة الأنباء السورية "سانا".

وتناولت جلسة مجلس الوزراء السوري، دراسة إعفاء المستوردات من الرسوم غير الجمركية البالغة 1% لمدة عام واحد.

وتم توجيه وزارتي الداخلية والعدل ومصرف سوريا المركزي لوضع تعليمات تنفيذيه بهدف تطبيق المرسومين التشريعيين 3 و 4 لعام 2020، واللذان تضمنا عقوبات على المتعاملين بغير الليرة السورية.

وقرر المجلس زيادة حصة الطعام للعسكريين بنسبة 33%، على أن تتم دراسة زيادة هذه النسبة في المرحلة القادمة.

بالإضافة إلى ذلك فقد خصص المجلس 24 مليار ليرة بشكل أولي لتنفيذ المشاريع التنموية، التي تم إقرارها خلال جلسة مجلس الوزراء في محافظة حمص مؤخرًا، على أن يتم تخصيص الاعتمادات اللازمة لتنفيذ باقي المشاريع تباعاً وفق الأولويات التنموية.

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الكلمات المفتاحية

سوريا الحكومة السورية الحكومة الاقتصاد

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