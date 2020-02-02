Advertisements
Advertisements
Advertisements

ميجاسبورت يشعل المجموعة بفوز مثير على نبروه

الأحد 02/فبراير/2020 - 07:59 م
Advertisements
بوابة الفجر
هيثم حبيب
Advertisements

إختتمت عصر اليوم منافسات الجولة ٢٠ بالمجموعة التاسعة بالقسم الثالث بمباراة ميجاسبورت وضيفه نبروه والتى أقيمت بملعب عمال المنصورة وهو الملعب الذى يحتضن مباريات فريق ميجاسبورت.

تمكن فريق ميجاسبورت من تحقيق فوز غالى وثمين بهدفين مقابل هدف وحيد ليزيد المنافسة على الصدارة والصعود بالمجموعة.

تقدم مصطفي عبدالمحسن لفريق ميجاسبورت دقيقة 21 بالشوط الثانى ثم أدرك نادر عبدالعاطي التعادل لفريق نبروة في الدقيقة 27 من نفس الشوط وحسم شادي اسماعيل نقاط المباراة لفريقه ميجاسبورت بعدما أضاف الهدف الثاني مع الدقيقة 40.

أدار المباراة تحكيميا هشام الفلال "حكم ساحة" وعاونه كلا من أحمد خلف "مساعد أول" ، محمد سعيد "مساعد ثانى" ، علي المرشدي "مراقب حكام" ، ماهر حافظ "مراقب مسابقات".

ترتيب فرق المجموعة التاسعة :

١- بنى عبيد ٤٠ نقطة
٢- نبروه ٣٥ نقطة
٣- شربين ٣٤ نقطة
٤- ميجاسبورت ٣٠ نقطة
٥- عمال المنصورة ٢٨ نقطة
٦- شيكو ٢٨ نقطة
٧- مياه الدقهلية ٢٥ نقطة
٨- شبان بدواى ٢٣ نقطة
٩- السنبلاوين ٢٣ نقطة
١٠- بلقاس ٢٢ نقطة
١١- كهرباء طلخا ١٩ نقطة
١٢- الأمير ١٨ نقطة
١٣- منية سمنود ١٦ نقطة
١٤- المنزلة ١٥ نقطة
١٥- المطرية ١٠ نقاط
Advertisements

أخبار تهمك

نتيجة الشهاده الاعداديه برقم الجلوس بالقاهرة 2020 عبر البوابه الالكترونيه (بوابه التعليم الاساسى) موقع نتائج الطلاب | اضغط هنــــــــــــــــــــــــــــاااااا واحصل على نتيجتك Cairo gov results

منذ ثلث ساعة

full HD بث مباشر .. مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام اليوم 2/2/2020 في الدوري الإنجليزي

منذ يوم

رابط AHLY TV مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر قناة مفتوحة بدون تقطيع رابط ماتش الأهلي هدف مروان محسن الآن ON LIVE

منذ يوم

عاجل.. أول رد رسمي من الهلال بعد أحداث موقعة الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام بث مباشر Manchester City LIVE رابط ماتش مان سيتي بدون تقطيع جودة متعددة

منذ ساعتين و 41 دقيقة

بدون تقطيع| مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH الأهلي اليوم YALLA AHLI

منذ يوم

رابط مباشر live | نتيجة اولى ثانوي 2020 برقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم الترم الاول moe.gov.eg (اضغط هنا نتيجتك عندنا) LMS

منذ يوم

ادخل هنا وسجل رقم الجلوس واستعلم علن نتيجة الصف الأول الثانوي (أولى ثانوي) للفصل الدراسي الأول 2019/2020 بجميع المحافظات الآن

منذ يوم

بث مباشر مباراة برشلونة وليفانتي.. مشاهدة بي إن سبورت يوتيوب بدون تقطيع | BEIN Sport HD

منذ يوم

يلا شوت beIN المفتوحة مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر AHLI CHAMPIONكورة لايف beIN SPORTS المفتوحة بدون تقطيع

منذ يوم

الجملة التي منعت إلغاء مباراة الأهلي والهلال السوداني

منذ حوالي 9 ساعات

يالا شوت PLUS مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام بث مباشر KORA STAR كورة لايف اون لاين رابط ماتش السيتيGOAL

منذ ساعتين و 14 دقيقة

نتيجة اولى وتانية ثانوي 2020 الترم الاول برقم الجلوس بجميع المحافظات من خلال بوابة بنك المعرفة المصري وموقع وزارة التربية والتعليم (الثانوية المعادلة) LMS نظام التابلت

منذ حوالي 22 ساعة

بث مباشر مباراة برشلونة وليفانتي اليوم 2 فبراير 2020 في الدوري الإسباني BARCA NOW

منذ يوم

now | نتيجة الصف الاول الثانوي 2020 برقم الجلوس على رابط وزارة التربية والتعليم وبنك المعرفة الرقمي (LMS) لينك سهل | "رسالة مهمة من وزير التربية والتعليم" (فيديو)

منذ حوالي 21 ساعة

يلا شوت Barcelona مشاهدة مباراة برشلونة وليفانتي بث مباشر kora live | مباراة برشلونة أمام ليفانتي yalla messi

الآن
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
08:09 م

بث مباشر مباراة برشلونة وليفانتي.. مشاهدة بي إن سبورت يوتيوب بدون تقطيع | BEIN Sport HD

ادخل هنا وسجل رقم الجلوس واستعلم علن نتيجة الصف الأول الثانوي (أولى ثانوي) للفصل الدراسي الأول 2019/2020 بجميع المحافظات الآن

08:05 م

نتيجة اولى وتانية ثانوي 2020 الترم الاول برقم الجلوس بجميع المحافظات من خلال بوابة بنك المعرفة المصري وموقع وزارة التربية والتعليم (الثانوية المعادلة) LMS نظام التابلت

09:54 م

يلا شوت beIN المفتوحة مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر AHLI CHAMPIONكورة لايف beIN SPORTS المفتوحة بدون تقطيع

04:52 م

بدون تقطيع| مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH الأهلي اليوم YALLA AHLI

04:45 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الخامسة.. بيديكت امرأة من حبات قهوة كوبى لواك!

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 23 طريقة مثيرة ومدهشة لعمر طويل وصحي

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: اللعب مع الكبار

DMCA.com Protection Status