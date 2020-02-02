هدف توتنهام live| مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH السيتي اليوم YALLA Manchester City

يقدم لكم الفجر الرياضي، بث مباشر مباراة توتنهام هوتسبير ضد مانشستر سيتي، عبر يلا كورة ضمن منافسات البريميرليج، YALLAKORA توتنهام يستضيف السيتيزين بالدوري الإنجليزي.

كورة أونلاين، حيث يسعى توتنهام بقيادة البرتغالي جوزيه مورينيو، لتحقيق الفوز وسط أرضه وملعبه، KORA ONLINE السيبرز يسعى للدخول بالمربع الذهبي.

على الجانب الأخر يدخل مانشستر سيتي بقيادة بيب جوارديولا المدير الفني، أملًا في خطف نقاط المباراة، وتعزيز موقعه في وصافة الترتيب، كورة ستار السيتيزين يأمل في خطف فوز خارج الديار، KORA STAR توتنهام يستقبل مانشستر سيتي بالبريميرليج.

موعد مباراة توتنهام ضد مانشستر سيتي بالبريميرليج

وتقام مباراة توتنهام هوتسبير ضد مانشستر سيتي، في تمام السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة والسابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة والثامنة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة لمباراة توتنهام ضد مانشستر سيتي بالبريميرليج

كورة فور جول، حيث تُذاع مباراة توتنهام ضد مانشستر سيتي، عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية، beIN SPORTS HD الناقل الحصري لمباريات البريميرليج، KORA4GOAL السيتي ضيفًا على توتنهام.

الأسطورة بث مباشر مباراة توتنهام ضد مانشستر سيتي، alostora حيث يحتل توتنهام المركز الثامن برصيد 34 نقطة، فيما يحل مانشستر سيتي بالمركز الثاني برصيد 51 نقطة.

ويقدم لكم الفجر الرياضي، بث مباشر مباراة توتنهام ضد مانشستر سيتي، عبر رابط كورة حصري شاهد بلاس KORA7ASRY بدون تقطيع أو إعلانات.

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