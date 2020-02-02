"الصحة" تؤكد عدم تسجيل أي إصابة مؤكدة بكورونا في المملكة

أكدت وزارة الصحة السعودية، أنه لم تسجل حتى الآن أي حالة إصابة مؤكدة بفايروس كورونا الجديد داخل المملكة.





وأشارت الوزارة عبر حسابها على موقع "تويتر"، اليوم الأحد، إلى تطبيق أعلى الإجراءات الاحترازية والوقائية في المنافذ لمنع وفادة الفيروس.





وأكدت وزارة الخارجية السعودية، تضامن المملكة مع جمهورية الصين الشعبية فيما تمر به هذه الأيام في مواجهة فايروس كورونا الجديد، مقدمة شكرها للسلطات الصينية على تعاونها الكبير في إجلاء الطلبة السعوديين العشرة من مدينة ووهان الموبوءة، مشددة على وقوف حكومة المملكة مع الصين في مواجهة هذا الظرف الاستثنائي.





ووصلت صباح اليوم، طائرة سعودية تُقلّ عشرة طلاب من مدينة ووهان الصينية -بؤرة تفشي فيروس كورونا المستجد- إلى مطار الرياض، وسط إجراءات احترازية مشددة.

وجاء ذلك بعد إعلان الخطوط السعودية، تعليق رحلاتها من وإلى "جوانزو" الصينية بسبب فيروس كورونا.

وارتفع عدد الوفيات الناتج عن الإصابة بفيروس كورونا الجديد سريع الانتشار في الصين إلى 304 أشخاص، كما ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى 14 ألفًا و380 شخصًا، وفقًا لمفوضية الصحة الوطنية.