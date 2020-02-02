مستقبل وطن البحر الأحمر يعلن وصول النظارات الطبية التابعة لقافلة العيون بالغردقة

أعلن حزب مستقبل وطن برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف رئيس الحزب بمحافظة البحر الأحمر تحت أشراف عماد سيف الدين أمين الحزب بالمحافظة عن وصول النظارات الطبية التابعة لقافلة العيون التي أقيمت بمدينة الغردقة خلال يومي 27 و 28 من ديسمبر الماضي.



ومن جانبه قال عبد الرازق حسن أمين التقييم والمتابعة بالحزب أن النظارات الطبية وعددها 86 نظارة طبية تم استلامها بمقر الحزب بمدينة الغردقة مشيراََ إلى أن هذة النظارات تقدمها مؤسسة مغربي الخيرية بأسعار مدعومة ضمن مميزات القافلة الطبية والتي نظمها الحزب أواخر شهر ديسمبر بجمعية الشبان المسلمين بالغردقة.



وأكد هاني سمير حمد أمين الشباب بالمحافظة أنه سيتم توزيع النظارات الطبية على أصحابها غدًا من خلال لجنة تشكلها أمانة الحزب مناشداََ جميع المواطنين الذين تم عمل كشف نظارة طبية وسددوا الرسوم المستحقة التوجه إلى مقر الحزب بالهلال ابتداءاََ من الغد، وذلك لاستلام النظارة الطبية.