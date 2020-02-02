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عاجل.. الشرطة البلجيكية تطلق النار على مسلح في مدينة غانت

الأحد 02/فبراير/2020 - 07:39 م
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الشرطة البلجيكية
الشرطة البلجيكية
الفجر
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ذكرت وسائل إعلام بلجيكية، مساء اليوم الأحد، أن الشرطة أطلقت النار على رجل طعن شخصين في مدينة غانت الشمالية، وأصابته بجروح.

وأضافت وسائل الإعلام البلجيكية، إن الشخص الذي نفذ عملية الطعن في مدينة غانت قد تكون سيدة، والجرحى ليسوا في حالة خطرة وهم حاليًا في المستشفى للعلاج، وفقًا لشهود عيان.

وأفادت وسائل الإعلام، بوجود أنباء عن إصابة شخصين في حادث الطعن بمدينة غانت.

وجاء هذا بالتزامن مع حادثة طعن متشابهة في عاصمة المملكة المتحدة البريطانية لندن؛ حيث أعلنت الشرطة البريطانية إصابة شخصين في اعتداء "إرهابي" بواسطة سكين في شارع للتسوق في منطقة سكنية بجنوب لندن الأحد، مؤكدة على مقتل المهاجم.

وكتبت الشرطة البريطانية، تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، قائلة: "نعتقد أن هناك جريحين، ننتظر معرفة حالتهما"، مضيفة أن الهجوم "تم احتواؤه".

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غانت بلجيكا الشرطة البلجيكية الشرطة

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