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بنى سويف يفوز وديا على سيراميكا كليوباترا

الأحد 02/فبراير/2020 - 07:42 م
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بوابة الفجر
محمد الحسيني
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فاز الفريق الكروى الاول بنادى بنى سويف الرياضى أحد أندية المجموعة الأولى بدورى القسم الثانى على مضيفه سيراميكا كليوباترا بنتيجة 1/2 وذلك فى إطار المباراة الودية التي جمعت بين الفريقان بملعب استاد الدفاع الجوى بالقاهرة فى إطار استعدادات الفريقان لاستئناف مباريات الدور الثانى بالقسم الثانى .

ونجح فى إحراز اهداف بنى سويف الثنائى كريم اشرف وطه نادى .

وحرص الجهازين الفنيين لبنى سويف وسيراميكا على الاستفادة من المباراة بمنح الفرص للعديد من اللاعبين وتجربة البدلاء بجانب الاطمئنان على عودة المصابين .

وكان بنى سويف قد نجح فى تحقيق فوز بهدف نظيف بالجولة الثالثة عشر أمام ضيفه سوهاج الرياضى عن طريق الوافد الجديد محمود عبد العاطى من ركلة جزاء .

وضم بنى سويف ثلاث لاعبين بفترة الانتقالات الشتوية حيث ضم محمد اشرف قادما من الترسانة وأحمد العباسي قادما من بيلا ومحمود عبد العاطى قادما من الرجاء .
ويقود بنى سويف جهاز فنى مكون من حسن موسي مديرا فنيا وابو المجد مصطفى مدربا عاما وأسامة عبد العزيز مدرب وسيد شلبي مدربا لحراس المرمى ومحمد صلاح ومح ابوالسعود جهاز ادارى وأحمد سعودى ووائل محمد جهاز طبي .

ويحتل بنى سويف المركز الثالث بالمجموعة الأولى بدورى القسم الثانى برصيد 27 نقطة .
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