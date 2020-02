رايا أبي راشد تشارك متابعيها إطلالتها من السجادة الحمراء بحفل جوائز "بافتا"

وحظي فيلم "جوكر" للنجم واكين فينيكس بالعدد الأكبر من الترشيحات لجوائز هذا العام، بترشحه لـ 11 جائزة، ومن بعده جاء فيلم The Irishman وفيلم Once Upon a Time in Hollywood بترشح كل منهما لـ 10 جوائز.



و تحتضن قاعة "ألبيرت" الملكية، فعاليات حفل الجوائز بدورته رقم 73 لعام 2020 الجاري، وقد شهد حفل هذا العام إضافة جائزة جديدة لقائمة الجوائز للمرة الأولى هي جائز أفضل "كاست" لفيلم.