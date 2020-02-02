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لحظة وصول تارون إيجرتون للسجادة الحمراء بحفل جوائز BAFTA

الأحد 02/فبراير/2020 - 07:58 م
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تارون إيجرتون
تارون إيجرتون
أحمد جمال أحمد
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نشرت الصفحة الرسمية لجوائز الأكاديمية البريطانية للأفلام عبر موقع تويتر، لقطات من وصول النجم تارون إيجرتون للسجادة الحمراء للحفل الشهير باسم "بافتا أووردز".

ومن ضمن الجوائز المميزة التي يشهد الحفل توزيعها في هذه الدورة رقم 73 من جوائز "بافتا"، جائزة أفضل ممثلة بدور رئيسي والتي ترشح لها كل من النجمة جيسي بكلي عن دورها في فيلم Wild Rose والنجمة سكارليت جوهانسن عن دورها في فيلم Marriage Story وسيرشا رونان عن دورها في فيلم Little Women وتشارليز ثيرون عن دورها في فيلم Bombshell، ورينيه زيلويجر عن دورها في فيلم Judy.

وجائزة أفضل ممثلة بدور مساعد والتي ترشح لها كل من النجمة لورا ديرن عن دورها في فيلم Marriage Story، وسكارليت جوهانسن عن دورها في فيلم Jojo Rabbit، وفلرونس بف عن دورها في فيلم Little Women ومارجو روبي عن دورها في فيلم Bombshell، ومارجو روبي أيضا عن دورها في فيلم Once Upon a Time in Hollywood.
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