لحظة وصول تارون إيجرتون للسجادة الحمراء بحفل جوائز BAFTA

وجائزة أفضل ممثلة بدور مساعد والتي ترشح لها كل من النجمة لورا ديرن عن دورها في فيلم Marriage Story، وسكارليت جوهانسن عن دورها في فيلم Jojo Rabbit، وفلرونس بف عن دورها في فيلم Little Women ومارجو روبي عن دورها في فيلم Bombshell، ومارجو روبي أيضا عن دورها في فيلم Once Upon a Time in Hollywood.



ومن ضمن الجوائز المميزة التي يشهد الحفل توزيعها في هذه الدورة رقم 73 من جوائز "بافتا"، جائزة أفضل ممثلة بدور رئيسي والتي ترشح لها كل من النجمة جيسي بكلي عن دورها في فيلم Wild Rose والنجمة سكارليت جوهانسن عن دورها في فيلم Marriage Story وسيرشا رونان عن دورها في فيلم Little Women وتشارليز ثيرون عن دورها في فيلم Bombshell، ورينيه زيلويجر عن دورها في فيلم Judy.