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"جراهام نورتن" مقدم حفل "بافتا" يفتتح السجادة الحمراء بإطلالة وردية

الأحد 02/فبراير/2020 - 07:55 م
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جراهام نورتن
جراهام نورتن
أحمد جمال أحمد
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تنطلق خلال دقائق قليلة من الآن فعاليات حفل توزيع جوائز الأكاديمية البريطانية لفنون السينما، الشهيرة باسم "بافتا".

وكان مقدم الحفل لهذا العام، جراهام نورتن، أول الواصلين للسجادة الحمراء بإطلالته الوردية وزيه الأنيق، بعد افتتاح الريد كاربت رسميا بعروض راقصة.

وتضم قائمة الجوائز بالحفل، 24 جائزة مختلفة، تشمل جوائز أفضل فيلم وأفضل ممثل بدور رئيسي ودور مساعد، وأفضل ممثلة بدور رئيسي ودور مساعد.

و تحتضن قاعة "ألبيرت" الملكية، فعاليات حفل الجوائز بدورته رقم 73 لعام 2020 الجاري، وقد شهد حفل هذا العام إضافة جائزة جديدة لقائمة الجوائز للمرة الأولى هي جائز أفضل "كاست" لفيلم.
"جراهام نورتن" مقدم حفل "بافتا" يفتتح السجادة الحمراء بإطلالة وردية
"جراهام نورتن" مقدم حفل "بافتا" يفتتح السجادة الحمراء بإطلالة وردية
"جراهام نورتن" مقدم حفل "بافتا" يفتتح السجادة الحمراء بإطلالة وردية
"جراهام نورتن" مقدم حفل "بافتا" يفتتح السجادة الحمراء بإطلالة وردية
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