"جراهام نورتن" مقدم حفل "بافتا" يفتتح السجادة الحمراء بإطلالة وردية



و تحتضن قاعة "ألبيرت" الملكية، فعاليات حفل الجوائز بدورته رقم 73 لعام 2020 الجاري، وقد شهد حفل هذا العام إضافة جائزة جديدة لقائمة الجوائز للمرة الأولى هي جائز أفضل "كاست" لفيلم.



وتضم قائمة الجوائز بالحفل، 24 جائزة مختلفة، تشمل جوائز أفضل فيلم وأفضل ممثل بدور رئيسي ودور مساعد، وأفضل ممثلة بدور رئيسي ودور مساعد.