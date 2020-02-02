من هي الفنانة التي عين لها رئيس الجمهورية حارسًا خاصًا



حيث نعت الإعلامية غابي لطيف الراحلة مجدلا عبر موقع التدوينات القصيرة"تويتر"، حيث علقت":وداعا مجدلا أكتشف صوتها المخرج روميو لحوذ نجمهة مهرجانات بعلبك في المسرحية الغنائية"الفرمان"التي كتبتها الشاعرة".



واستكملت حديثها":قدرها مختلف ورحيلها كذلك تألقت كأنها أعتزلت الفن وغادرت لبنان الي فرنسا لكنها عادت الي أحضانه حكاية نجمة لبنانية لا تشبه النجوم".



توفيت الفنانة مجدلا صباح يوم السبت، بعد صراع طويل مع المرض، ويعد أسمها الحقيقي نزهة مكرزل، وكانت بدايتها في مشورها الفني 1970 في مهرجان بعلبك بعد مواجهة العديد من المشاكل مع والده بسبب دخولها الوسط الفني ونالت العديد من الأعجابات لدي جمهورها، حتي عين لها الرئيس حارسا.