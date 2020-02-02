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مواجهات نارية تنتظر الأهلي في فبراير

الأحد 02/فبراير/2020 - 06:47 م
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الاهلي
الاهلي
عمر محمد
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يخوض فريق الكرة بالنادي الأهلي العديد من المباريات القوية خلال شهر فبراير الجاري سواء في بطولة دوري أبطال إفريقيا أو الدوري الممتاز أو السوبر المصري بالإمارات.

واستهل النادي الأهلي مشواره في شهر فبراير الجاري بمباراة الهلال السوداني أمس السبت في الجولة الختامية بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وتعادل الأهلي إيجابياً مع الهلال السوادني بهدف لكل منهما في الجولة الأخيرة بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا ليصعد كمركز ثاني عن مجموعته بعد النجم الساحلي المتصدر.

وينتظر النادي الأهلي قرعة دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم الأربعاء المقبل لمعرفة منافسه في البطولة الإفريقية.

وفيما يلي مباريات الأهلي في شهر فبراير:

يخوض فريق الأهلي مباراة قوية أمام بيراميدز في السابعة والنصف مساء الخميس المقبل 6 من فبراير الجاري، ضمن منافسات الجولة الـ16 من الدوري المصري.

ويواجه الأهلي منافسه طلائع الجيش يوم الإثنين 10 من فبراير الجاري، في الدوري المصري.

ويخوض الأهلي مباراة قوية أمام المصري البورسعيدي مساء الجمعة 14 من فبراير الجاري، في الدوري المصري.
فيما يتقابل الأهلي مع الغريم التقليدي الزمالك بالإمارات يوم 20 فبراير الجاري بمباراة كأس السوبر المصري، ثم يعود الأهلي لمواجهة الزمالك من جديد يوم 24 من فبراير الجاري في لقاء القمة المؤجل من الأسبوع الرابع من الدوري.

ثم يختتم فريق الأهلي مشواره في فبراير الجاري بمواجهة الذهاب في دور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا، أحد يومي 28 و29، وسيتم تحديد منافسه لاحقَا من خلال القرعة.

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الكلمات المفتاحية

رياضة دوري مصري دوري ابطال افريقيا الهلال السودانى الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

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