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إنطلاقة نارية بث مباشر | شاهد مباراة توتنهام ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز

الأحد 02/فبراير/2020 - 06:46 م
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شاهد مباراة توتنهام ومانشستر سيتي
شاهد مباراة توتنهام ومانشستر سيتي
الفجر الرياضي
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بث مباشر لإستضافة توتنهام لفريق مانشستر سيتي في أهم مباريات اليوم السبت 2-2-2020 لحساب الأسبوع الـ25، في الدوري الإنجليزي الممتاز.

المباراة التي ستذاع على  قناة بي إن سبورتس 2 بتعليق المتميز “حفيظ دراجي”، ستنطلق في تمام الساعة 16:30 بتوقيت جرينتش، 18:30 بتوقيت مصر، 19:30 بتوقيت السعودية، على استاد توتنهام هوتسبر، بإدارة من الحكم الإنجليزي “مايك دين”.

يطمح فريق توتنهام صاحب الأرض والجمهور في هذه المواجهة إلى تحقيق الفوز، واستغلال تعثر منافسيه الأربعة على المقعد المُأهل إلى دوري ابطال اوروبا، حيث تعادل صاحب المركز السادس “مانشستر يونايتد” مع صاحب المركز السابع “ولفرهامبتون“، وتعادل صاحب المركز الثالث “ليستر سيتي” مع صاحب المركز الرابع “تشيلسي“.


 
وجمع فريق جوزيه مورينيو 34 نقطة من 24 مباراة خاضها الفريق ويقبع في المركز الثامن، واذا حقق السيبرز الفوز على السيتي في هذه المواجهة سوف يصعد إلى المركز الخامس ويقلص الفارق بينه وبين صاحب المركز الرابع تشيلسي إلى 4 نقاط.

بينما يسعى فريق مانشستر سيتي إلى مصالحة جماهيره بعد الخسارة التي تلقاها الفريق في الديربي ضد “مانشستر يونايتد” في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، وتحقيق الفوز في هذه المواجهة الصعبة من اجل توسيع الفارق بينه وبين منافسه على مركز الوصافة “ليستر سيتي”.

ويتمنى “بيب جوارديولا”  المدير الفني للفريق الخروج من هذه المباراة النارية بأقل الخسائر، من اجل تجهيز الفريق للمباراة المرتقبة ضد “ريال مدريد” ضمن منافسات دوري ابطال اوروبا في الشهر الحالي.

يذكر ان مباراة الدور الأول بين الفريقين كانت قد انتهت بالتعادل الإيجابي (2-2) على ملعب “الإتحاد”، وكان “ماوريسيو بوتشيتينو” على رأس القيادة الفنية لفريق توتنهام في تلك الفترة.

على الجانب الآخر هناك مواجهة خارج الخطوط بين المشاكس “جوزيه مورينيو” والفيلسوف “بيب جوارديولا”، وتعتبر هذه المباراة هي الاولى بين مورينيو كمدير فني لفريق السيبرز وجوارديولا، وايًا كانت الظروف فمواجهة المدربين في كل مرة تكون مثيرة ومنتظرة، وتاريخيًا تواجه المدربين في 22 مباراة، حيث نجح المدرب الإسباني في تحقيق الإنتصار 11 مرة مقابل 5 مرات لصالح البرتغالي وانتهت 6 مباريات بينهم بالتعادل.

وعبر المدرب الإسباني جوارديولا عن تقديره واحترامه لمورينيو في المؤتمر الصحفي يوم الجمعة قائلاً : “احترموا جوزيه مورينيو”.. لمعرفة باقي حديث جوارديولا في المؤتمر الصحفي اضغط هنا

اضغط هنا لمشاهدة البث المباشر لمباراة توتنهام ومانشستر سيتي اليوم
توتنهام 0-0 مانشستر سيتي
🏟 استاد توتنهام هوتسبر (لندن – إنجلترا)

🏆 الدوري الإنجليزي (الأسبوع الـ25 )



نبدأ معكم بتشيكلة صاحب الارض والجمهور توتنهام: لوريس – ألدرفيرليد – سانشيز – اورييه – تانجانجا – بريجفين – ديلي آلي – وينكيز- لوسيلسو – لوكاس – سون هيونج مين
تشكيلة مانشستر سيتي : إيدرسون – أوتاميندي – فرناندينيو – زينشينكو – ووكر – رودري – جوندوجان – دي بروينه – رياض محرز – سيرخيو أجويرو – رحيم سترلينج
“1 🎺صافرة بداية الشوط الأول..
“4 صراع كبير بين الفريقين في منتصف الملعب حتى الآن بدون هجمات خطيرة.
“8 اوووووه اول فرصة لفريق السيتي محرز يمر من الجهة اليمنى ويمرر إلى دي بروين داخل منطقة الجزاء ليصوب البلجيكي ولكن بعيدة عن المرمى.
“11 هجمة خطيرة لتوتنهام ولكن ايدرسون ينقذها قبل ان يصل لها لوكاس مورا.





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توتنهام و سيتي الساعة 6.30 علي قناة 2
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