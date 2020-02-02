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كورة اون لاين - YALLA SHOOT مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام بث مباشر بدون تقطيع City LIVE ماتش مانشستر سيتي HD

الأحد 02/فبراير/2020 - 06:34 م
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مشاهدة مباراة مانشستر سيتي
مشاهدة مباراة مانشستر سيتي
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يتجدد صراع جوزيه مورينيو وبيب جوارديولا عندما يلتقى توتنهام ضد مانشستر سيتي في السادسة والنصف مساء اليوم، الأحد، بقمة مباريات الجولة 25 من الدوري الإنجليزي الممتاز، والتى ستقام على ملعب توتنهام الجديد، في مباراة يسعى من خلالها كلا المدربين لتحقيق الثلاث نقاط حيث يتطلع المدرب الإسباني لتضييق الخناق على ليفربول المتصدر فى انتظار تعثر الريدز في النصف الثاني من الموسم، بينما يتطلع البرتغالي لاقتحام المربع الذهبي وضمان مقعد مؤهل إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

توتنهام ضد مان سيتي
ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 51 نقطة بفارق 22 نقطة كاملة عن ليفربول المتصدر قبل انطلاق الجولة 25، بينما يأتى توتنهام في المركز الثامن برصيد 34 نقطة.

وتحدث بيب جوارديولا المدير الفنى لفريق مانشستر سيتى عن علاقته بالبرتغالى جوزيه مورينيو مدرب توتنهام فى المؤتمر الصحفى حثي تلقى بيب سؤالا حول السر فى الهدوء الذى يشوب علاقة بمورينيو فى إنجلترا عكس ما كان يحدث فى إسبانيا عندما تولى تدريب برشلونة وتواجد البرتغالي مع ريال مدريد، وأكد المدرب الإسباني أنهما أصبحا مختلفين وأكثر عقلا واوضح قائلا: “ربما نحن الآن أكبر سنا وأكثر خبرة، لا أعرف، كان الأمر يتعلق بمؤتمر صحفي فقط إذا قلت شيئا أو إذا كان قال هو شيئاً ما ، أنا آسف لأن هذا لم يحدث”.

مشاهدة مباراة توتنهام ومانشستر سيتي في الدوري الانجليزي

مشاهدة مباراة توتنهام ومانشستر سيتي في الدوري الانجليزي

مشاهدة مباراة توتنهام ومانشستر سيتي في الدوري الانجليزي

مشاهدة مباراة توتنهام ومانشستر سيتي في الدوري الانجليزي

وأضاف جوارديولا قائلا: “لقد واجهت مدربين مذهلين خلال مسيرتي، أمام مورينيو أو غيره أحاول أن أبذل قصارى جهدي، ويجب علي أن أتعلم ماذا يفعل مع فرقه. وأمام مدرب كبير، يجب عليك أن تكون منتبها”.

ويُعاني أصحاب الملعب من غياب نجمهم الأول هاري كين وكذلك موسى سيسوكو وبن ديفيس بسبب الإصابة، ويبدو أن مورينيو يجهز مفاجأة للسيتي في مباراة اليوم حيث أشار إلى أن ستيفن بيرجوين المهاجم الجديد المنضم من ايندهوفن قد يشارك لأول مرة وقال البرتغالي: “لا يوجد أزمة بالنسبة لي في مشاركة الهولندي الشاب فهو يتمتع بلياقة بدنية عالية، والمشكلة الوحيدة هي تعلم كيفية اللعب معنا، لذلك قد يلعب بضع دقائق.”

ومن المتوقع أن يبدأ جوزيه مورينيو بتشكيلة تضم هوجو لوريس في حراسة المرمى، أمامه أوريير وألدرفيرلد وسانشيز وفيرتونخين، وفي وسط الملعب هاري وينكس وإيريك داير، والرباعي الهجومي لوكاس مورا وهيونج مين سون وديلي ألي وإيريك لاميلا.

في المقابل يدخل السيتي مباراة اليوم بوجود كل لاعبيه باستثناء العائد من الإصابة ليوري ساني ومن المتوقع أن يبدأ جوارديولا اللقاء بتشكيل يضم إيديرسون في حراسة المرمى وأمامه كايل والكر وإمريك لابورت وفيرناندينو وزينتشينكو وفي الوسط رودري وكيفن دي بروين وفي الهجوم رحيم ستيرلينج وسيرجيو أجويرو ورياض محرز.

وقال بيب عن مباراة اليوم: “لدي فكرة معينة لمباراة توتنهام، إنها مباراة خاصة ولدي فكرة لها، لكنني لن أفصح عنها. منذ اليوم الأول أعرف أنه إذا كانت لدي فكرة أو تشكيل خاطئ فسأتعرض للوم، وإذا استخدمت لاعبا لسبب ما، فيتعين علي اللاعب الآخر إقناعي بنفسه”.


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مشاهدة مباراة مانشستر سيتي مانشستر سيتى وتوتنهام رياضة

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