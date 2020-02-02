شعبة الخضراوات: وقف استيراد الثوم الصيني لن يؤثر على الأسعار

قالت شعبة الخضراوات بغرفة القاهرة التجارية، إن إيقاف استيراد الصيني بسبب فيروس كورونا لن يؤثر على الأسعار بالسوق المحلي، مع بداية ظهور المحصول الجديد بالأسواق منتصف الشهر الجاري.





وأشارت الشعبة إلي أن الثوم الصيني فى الأسواق حاليًا أمن بسبب أن عملية الاستيراد تمت قبل انتشار فيروس كورونا الجديد.





وأعلنت الشعبة أن متوسط سعر الثوم الصيني فى الأسواق 35 جنيهًا، بينما متوسط سعر بيع الثوم البلدي 7 جنيهات.







