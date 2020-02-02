الحكومة تكشف أخر تطورات عودة المصريين من مدينة ووهان الصينية

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء إن الحكومة أرسلت طائرة لتقل المصريين الموجودين في مدينة ووهان الصينية- بؤرة فيروس كورونا الجديد- والذي يبلغ عددهم 306 مواطن مصري، وهم المصريين الذين أبدوا رغبتهم في العودة.



وأضاف "سعد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأحد، أن عدد المصريين الإجمالي في مدينة ووهان حوالي 345 مواطن، مشيرا إلى أن بعض المصريين فضلوا البقاء في الصين.



وتابع: "السفارة المصرية في بكين لن تترك المصريين الذين فضلوا البقاء وستظل على اتصال معهم لمتابعتهم؛ وإذا أصيب أحد بفيروس كورونا الجديد المنتشر هناك سيتم متابعة علاجه"، لافًتا إلى أن الحكومة لم تجبر أحد على مغادرة الصين؛ فهذا قرارهم الفردي.

