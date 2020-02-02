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مرور القاهرة تنشر رادارات بمصر الجديدة وحملات لضبط المخالفين

الأحد 02/فبراير/2020 - 06:23 م
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الرادارات
الرادارات
هبة عبد الحفيظ
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نشرت الإدارة العامة لمرور القاهرة، عدد من الرادارات بصفة مُستمرة وكذا القيام بعدة حملات مرورية بمحاور (مصر الجديدة المستحدثة خاصة محورى الثورة وأبو بكر الصديق) تستهدف تحقيق الإنضباط المرورى ومراقبة سرعة المركبات وتأمين سلامة مستخدمى تلك الطرق.

يأتى ذلك، إستمرارًا لجهود الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة للعمل على تسيير الحركة المرورية بالشوارع والميادين والعمل على تحقيق سلامة المواطنين على الطرق التى شهدت تطويرًا خلال الفترة الأخيرة.

وقد لاقت تلك الحملات إستحسان المواطنين لإلزام قائدى المركبات على الإلتزام بالسرعات المقررة.
مرور القاهرة تنشر رادارات بمصر الجديدة وحملات لضبط المخالفين
مرور القاهرة تنشر رادارات بمصر الجديدة وحملات لضبط المخالفين
مرور القاهرة تنشر رادارات بمصر الجديدة وحملات لضبط المخالفين
مرور القاهرة تنشر رادارات بمصر الجديدة وحملات لضبط المخالفين
مرور القاهرة تنشر رادارات بمصر الجديدة وحملات لضبط المخالفين
مرور القاهرة تنشر رادارات بمصر الجديدة وحملات لضبط المخالفين
مرور القاهرة تنشر رادارات بمصر الجديدة وحملات لضبط المخالفين
مرور القاهرة تنشر رادارات بمصر الجديدة وحملات لضبط المخالفين
مرور القاهرة تنشر رادارات بمصر الجديدة وحملات لضبط المخالفين
مرور القاهرة تنشر رادارات بمصر الجديدة وحملات لضبط المخالفين
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الكلمات المفتاحية

مرور القاهرة حملات مرورية المركبات الطرق الرادارات

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