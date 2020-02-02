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كورة لايف - city GOAL بث مباشر مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام اليوم KORA LIVE يوتيوب مباراة السيتي اليوم

الأحد 02/فبراير/2020 - 06:19 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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ينتظر اليوم الأحد عشاق الكرة العالمية و الأوربية مواجهة قوية من العيار الثقيل تجميع بين نادي توتنهام هوتسبير علي ارضه ووسط جماهيره أمام نظيره نادي مانسشتر سيتي ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرون من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " بث مباشر يلا شوت yalla shoot kora live بث الاسطورة كورة ستار.

ويقدم لكم موقع الفجر الرياضي بث مباشر وحي لهذه المباراة القوية والمثيرة بين الفريقين YALLA SHOOT 7ASRY kora live بث مباشر مباراة مانشستر سيتي ضد توتنهام كورة بلس يلا شوت مانشستر سيتي ضد توتنهام، بث مباشر مباراة مانشستر سيتي ضد توتنهام، كورة لايف بي إن قناة رابط سريع بث مباشر مباراة مانشستر سيتي ضد توتنهام، هنا كورة حصري يلا شوت مباراة مانشستر سيتي ضد توتنهام بث مباشر.

ومن المقرر أن تقام المباراة يبن الفريقين اليوم في تمام الساعة السادسة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة يلا شوت بث مباشر مانشستر سيتي ضد توتنهام كورة انلاين، مباراة مانشستر سيتي ضد توتنهام بث مباشر يوتيوب الاسطورة كورة لايف بث مباشر مباراة مانشستر سيتي ضد توتنهام رابط البث المتعدد مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ضد توتنهام كورة ستريم.

ويستضيف ملعب توتنهام هوتسبير الدولي بالعاصمة الإنجليزية لندن هذه المباراة القوية والمثيرة بين الفريقين يلا شوت yalla shoot kora live موعد مباراة مانشستر سيتي ضد توتنهام هوتسبير.

توتنهام و سيتي الساعة 6.30 علي قناة 2
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