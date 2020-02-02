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كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام بث مباشر YALLAKORA يلا شوت NOW رابط ماتش مانشستر سيتي LIVE

الأحد 02/فبراير/2020 - 06:16 م
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مشاهدة مباراة مانشستر سيتي
مشاهدة مباراة مانشستر سيتي
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مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام هوتسبير بث مباشر اليوم لايف اون لاين live HD بدون تقطيع في الدوري الانجليزي ، حيث يحتضن استاد توتنهام هوتسبر، مواجهة قوية بين مانشستر سيتي وتوتنهام هوتسبير ضمن منافسات الجولة 25 من الدوري الانجليزي الممتاز، تقام يوم الاحد 2 من فبراير 2020، مواجهة قوية بين مانشستر سيتي وتوتنهام هوتسبير، وتنقل المواجهة شبكة قنوات بي ان سبورت .

يدخل فريق مانشستر سيتي مباراة اليوم في المركز الـ2 بجدول ترتيب فرق الدوري الانجليزي برصيد 51 نقطة جمعها خلال 24 جولة ، حيث استطاع مانشستر سيتي الفوز في 16 مبارايات والتعادل في 3 مباريات وخسر فى 5 مباريات، وعلى الجانب الاخر ياتى فريق توتنهام هوتسبير المباراة برصيد 34 نقطة في المركز الـ8  بجدول مراكز الدوري الانجليزي ، حيث فاز توتنهام هوتسبير في 9 مبارايات وتعادل في 7 مبارايات وخسر 8 مباريات ضمن الجولات الـ 22 التي لعبت في المسابقة


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