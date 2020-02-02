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«يلا شووت حصري» مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ضد توتنهام بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش السيتي NOW جول Manchester City

الأحد 02/فبراير/2020 - 06:08 م
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مشاهدة مباراة مانشستر سيتي
مشاهدة مباراة مانشستر سيتي
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كوول كورة رابط بث مباشر لمباراة توتنهام ومانشستر سيتي اليوم 2 فبراير في الدوري الإنجليزي
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Dawri plus، تتجدد المواجهة بين المدربين الشهيرين بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي وجوزيه مورينيو مدرب توتنهام في الجولة 25 من الدوري الإنجليزي الممتاز، حين يحل مانشستر سيتي ضيفاً على ملعب توتنهام الجديد بمدينة لندن لمواجهة السبيرز في قمة مواجهات الجولة 25 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
Yalla shoot plus، تابع اليوم عبر الفجر الرياضي مباراة مانشستر سيتي ضد توتنهام روابط سريعة ومباشرة تشمل جميع السرعات وبجميع الجودات، دون تقطيع أو إعلانات ودون أي تأخير، وفي حال إنقطاع الصورة أو توقف البث برجاء تحديث الصفحة فقط.
Goal arab، تبدأ أحداث المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، وفي التوقيتات الآتية: 19:30 بتوقيت مكة المكرمة والدوحة والكويت ودمشق وبغداد، 20:30 بتوقيت أبو ظبي ودبي، 17:30 بتوقيت تونس والجزائر، 16:30 بتوقيت جرينتش، ويمكنكم متابعة المباراة على الهواء مباشرة عبر قناة بي إن سبورتس الرياضية الثانية.


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