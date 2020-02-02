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أرسنال يتعادل مع بيرنلي سلبياً في الدوري الإنجليزي

الأحد 02/فبراير/2020 - 06:02 م
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أرسنال يتعادل مع بيرنلي
أرسنال يتعادل مع بيرنلي
أحمد عصام
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تعادل فريق أرسنال مع فريق بيرنلي بنتيجة سلبية في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب تيرف مور ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرون من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأضاع لاعبو فريق بيرنلي العديد من الفرص الضائعة خلال أحداث المباراة خاصة في الشوط الثاني، ولم يصل أرسنال إلى مرمى نيك بوب حارس مرمى بيرنلي في أحداث اللقاء الا في كرة واحدة بالشوط الأول لايميريك اوباميانج.

وعاد اللاعب الجابوني ايميريك اوباميانج للمشاركة مع فريقه بعد انتهاء عقوبته وغيابه ثلاث مباريات بسبب البطاقة الحمراء التي كانت قد تلقاها في مباراة كريستال بالاس.

ويعد أرسنال من اسوء الفرق هذا الموسم في البريميرليج من حيث الفوز، حيث يحل في المركز الثالث كأقل الفريق تحقيقا للانتصارات بعد فريقي نوريتش سيتي وواتفورد.
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أرسنال يتعادل مع بيرنلي

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