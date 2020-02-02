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إيهاب المساكني: لا أرغب في مواجهة الزمالك بدوري أبطال افريقيا

الأحد 02/فبراير/2020 - 06:02 م
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إيهاب المساكني
إيهاب المساكني
هاني عصام
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كشف إيهاب المساكني لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النجم الساحلي التونسي عن رأيه في الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطاب افريقيا.

وتأهل النجم برفقة الأهلي من نفس المجموعة لبطولة دوري أبطال افريقيا.

وأكد المساكني في تصريحات للإذاعة التونسية أنه لا يتمنى مواجهة الزمالك في الدور ربع النهائي، ولا مشكلة لديه في مواجهة أي فريق آخر.

وواصل " لا أرغب في مواجهة الزمالك ومرحبا بأي منافس آخر".

وكان الزمالك صعد إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم كوصيف عقب احتلاله المركز الثاني برصيد 9 نقاط فيما صعد مازيمبي كمتصدر للمجموعة.
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الكلمات المفتاحية

دوري ابطال افريقيا إيهاب المساكني

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