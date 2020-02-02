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"الفجر الفني" يكشف تفاصيل ديو لهاني شاكر وريهام عبدالحكيم

الأحد 02/فبراير/2020 - 06:35 م
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هاني شاكر وريهام عبدالحكيم
هاني شاكر وريهام عبدالحكيم
يارا أحمد
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انتهي النجم هاني شاكر، امير الغناء العربي من تسجيل دويتو يجمعه بالفنانة ريهام عبد الحكيم من المقرر طرحه بالتزامن مع احتفالات عيد الحب يوم ١٤ فبراير.

وستكون الأغنية تتحدث عن العائلة وحب المقربين ومفاجأة لجمهور امير الغناء العربي والأغنية من كلمات احمد شتا والحان وليد منير وتوزيع أسامة كمال.

من ناحية أخري يستعد أمير الغناء العربي هاني شاكر، لحفله بدار الأوبرا المصرية يوم عيد الحب.

وكان قد تألق في حفله بالمملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات موسم الرياض.


وتألق أمير الغناء بعدد كبير من أغانيه من بينها: "لسة بتسألي" و"متهدديش" و"طاير يا هوى" و"بلدي" و"مسا النور والهنا"، "جانا الهوا" و"سواح" لعبد الحليم حافظ.


كما قدم هاني شاكر: "أنا قلبي ليك" و"علّي الضحكاية"، و"نسيانك صعب أكيد" و"هشكي لمين يا عين" و"يا ريتني".





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