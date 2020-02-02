الوفد يطلق مبادرة "شخصيات لها تاريخ" لتكريم الرموز الوطنية

أعلن المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد، إطلاق مبادرة "شخصيات لها تاريخ"، لتكريم رموز وطنية كان وما زال لها الأثر الطيب فى تاريخ مصر، فى كافة المجالات.





وتنطلق المبادرة برئاسة الدكتور ياسر الهضيبى، نائب رئيس الحزب والمتحدث الرسمى والدكتورة أميرة أبو شقة، منسقا عاما للمبادرة.





ومن المقرر أن يتم تدشين المبادرة وسط حضور إعلامى مصرى وعربى، فى 30 مارس المقبل، وذلك بمناسبة مرور عامين على انتخاب رئيس حزب الوفد.