Advertisements
Advertisements
Advertisements

الوفد يطلق مبادرة "شخصيات لها تاريخ" لتكريم الرموز الوطنية

الأحد 02/فبراير/2020 - 06:00 م
Advertisements
المستشار بهاء الدين أبو شقة
المستشار بهاء الدين أبو شقة
دينا إبراهيم
Advertisements
أعلن المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد، إطلاق مبادرة "شخصيات لها تاريخ"، لتكريم رموز وطنية كان وما زال لها الأثر الطيب فى تاريخ مصر، فى كافة المجالات.

وتنطلق المبادرة برئاسة الدكتور ياسر الهضيبى، نائب رئيس الحزب والمتحدث الرسمى والدكتورة أميرة أبو شقة، منسقا عاما للمبادرة.

ومن المقرر أن يتم تدشين المبادرة وسط حضور إعلامى مصرى وعربى، فى 30 مارس المقبل، وذلك بمناسبة مرور عامين على انتخاب رئيس حزب الوفد.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مبادرة شخصيات لها تاريخ حزب الوفد انتخاب

أخبار تهمك

نتيجة اولى وتانية ثانوي 2020 الترم الاول برقم الجلوس بجميع المحافظات من خلال بوابة بنك المعرفة المصري وموقع وزارة التربية والتعليم (الثانوية المعادلة) LMS نظام التابلت

منذ حوالي 21 ساعة

رابط مباشر live | نتيجة اولى ثانوي 2020 برقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم الترم الاول moe.gov.eg (اضغط هنا نتيجتك عندنا) LMS

منذ يوم

الجملة التي منعت إلغاء مباراة الأهلي والهلال السوداني

منذ حوالي 8 ساعات

يلا شوت Barcelona مشاهدة مباراة برشلونة وليفانتي بث مباشر kora live | مباراة برشلونة أمام ليفانتي yalla messi

الآن

رابط AHLY TV مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر قناة مفتوحة بدون تقطيع رابط ماتش الأهلي هدف مروان محسن الآن ON LIVE

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. أول رد رسمي من الهلال بعد أحداث موقعة الأهلي

منذ ساعة و نصف

بدون تقطيع| مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH الأهلي اليوم YALLA AHLI

منذ يوم

now | نتيجة الصف الاول الثانوي 2020 برقم الجلوس على رابط وزارة التربية والتعليم وبنك المعرفة الرقمي (LMS) لينك سهل | "رسالة مهمة من وزير التربية والتعليم" (فيديو)

منذ حوالي 20 ساعة

ادخل هنا وسجل رقم الجلوس واستعلم علن نتيجة الصف الأول الثانوي (أولى ثانوي) للفصل الدراسي الأول 2019/2020 بجميع المحافظات الآن

منذ حوالي 21 ساعة

بث مباشر مباراة برشلونة وليفانتي اليوم 2 فبراير 2020 في الدوري الإسباني BARCA NOW

منذ حوالي 22 ساعة

خاص| إكرامي يقترب من العودة إلى ناديه السابق

منذ أقل من ساعة

بث مباشر مباراة برشلونة وليفانتي.. مشاهدة بي إن سبورت يوتيوب بدون تقطيع | BEIN Sport HD

منذ حوالي 23 ساعة

صافرة البداية.. مشاهدة مباراة الاهلي والهلال السواني بث مباشر الآن yalla shoot كورة جول رابط ماتش الأهلي kora live الاهلي يسجل الهدف الاول watch ahly

منذ حوالي 22 ساعة

full HD بث مباشر .. مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام اليوم 2/2/2020 في الدوري الإنجليزي

منذ حوالي 22 ساعة

يلا شوت beIN المفتوحة مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر AHLI CHAMPIONكورة لايف beIN SPORTS المفتوحة بدون تقطيع

منذ يوم

قناة مفتوحة مجانية تنقل مباراة الأهلي والهلال السوداني اليوم | بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي والهلال يلا شوت هدف ahly

منذ يوم

موضوعات متعلقة

وفد من السفارة الأمريكية يزور حزب الوفد (صور)

بهاء أبو شقة يطلق مبادرة "الوفد في خدمة المواطنين"

بهاء الدين أبو شقة يعلن تدشّين مبادرة "الوفد مع المرأة" (صور)

رئيس الوفد: الحزب يتعرض لمُؤامرة شرسة.. وتقديم بلاغات ضد المُتجاوزين (صور)

رئيس حزب الوفد: ندعم "السيسي" في مشروعه الوطني لبناء دولة مصرية حديثة

نائب رئيس حزب الوفد: "25 يناير" و"30 يونيو" الوجه الحقيقي لثورة 1919

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
08:09 م

بث مباشر مباراة برشلونة وليفانتي.. مشاهدة بي إن سبورت يوتيوب بدون تقطيع | BEIN Sport HD

ادخل هنا وسجل رقم الجلوس واستعلم علن نتيجة الصف الأول الثانوي (أولى ثانوي) للفصل الدراسي الأول 2019/2020 بجميع المحافظات الآن

09:56 م

نتيجة اولى وتانية ثانوي 2020 الترم الاول برقم الجلوس بجميع المحافظات من خلال بوابة بنك المعرفة المصري وموقع وزارة التربية والتعليم (الثانوية المعادلة) LMS نظام التابلت

09:54 م

يلا شوت beIN المفتوحة مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر AHLI CHAMPIONكورة لايف beIN SPORTS المفتوحة بدون تقطيع

04:52 م

بدون تقطيع| مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH الأهلي اليوم YALLA AHLI

04:45 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الخامسة.. بيديكت امرأة من حبات قهوة كوبى لواك!

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 23 طريقة مثيرة ومدهشة لعمر طويل وصحي

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: اللعب مع الكبار

DMCA.com Protection Status