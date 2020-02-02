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«اونلاين» City: مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت NOW Manchester City رابط مباشر السيتي KORA ONLINE

الأحد 02/فبراير/2020 - 05:55 م
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مشاهدة مباراة مانشستر سيتي
مشاهدة مباراة مانشستر سيتي
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يقدم لكم موقع الفجر الرياضي خدمة البث المباشر للمباراة التي ستجمع توتنهام ضد مانشستر سيتي YALLA SHOOT 7ASRY، مساء اليوم الأحد، في الدوري الإنجليزي الممتاز kora live.
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يلا شوت yalla shoot kora live موعد مباراة مانشستر سيتي ضد توتنهام
تقام مباراة مانشستر سيتي ضد توتنهام، مساء اليوم الأحد، في تمام الساعة السادسة والنصف بتوقيت القاهرة، السابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة والنصف بتوقيت الإمارات.
يلا شوت القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد توتنهام
وتذاع مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام، عبر قناة beIN Sport hd 2.
ومن المتوقع أن يبدأ بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، اللقاء بتشكيل مكون من:
حراسة المرمى: إيديرسون.
خط الدفاع: ووكر، أوتامندي، ستونز، كانسيلو.
خط الوسط: ديفيد سيلفا، رودريجو، دي بروين.
خط الهجوم: محرز، جيسوس، سترلينج.
بينما من المتوقع أن يبدأ جوزية مورينيو، المدير الفني لفريق توتنهام، اللقاء بتشكيل مكون من:
حراسة المرمى: لوريس.
خط الدفاع: فيرتونغن، سانشيز، ألدرفايرلد، تانغانغا.
خط الوسط: سون، وينغس، كيلسو، أورييه.
خط الهجوم: آلي، مورا.
ترتيب الفريقين في جدول الدوري الإنجليزي الممتاز
ويحتل توتنهام المركز الثامن برصيد 34 نقطة، بينما يتواجد فريق مانشستر سيتي في المركز الثاني برصيد 51.


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