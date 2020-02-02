كورة أون لاين - YOUTUBE مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام بث مباشر KORA LIVE كورة جول i7SRY رابط ماتش السيتي BEIN مجانا

مشاهدة البث الحي المباشر لمواجهة فريق مانشستر سيتي بقيادة مدربه بيب جوارديولا مع فريق توتنهام هوتسبير اليوم الأحد 2 من شهر فبراير الجاري GOAL KOORA في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الوايت هارت لين الجديد ضمن منافسات الجولة الـ25 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز KOORA ONLINE.

يلا شوت بلس سوف تقام المباراة بين فريق مانشستر سيتي وفريق توتنهام هوتسبير في الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة BEIN MATSH بينما ستقام في الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية، وفي الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت دولة المغرب العربي COOL KOORA.

كورة ستار وكانت الجولة الخامسة والعشرون قد بدأت بالأمس، حيث واصل انتصاراته بالدوري الانجليزي الممتاز KOORA STAR وحقق الفوز على فريق ساوثهامبتون بنتيجة أربعة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الانفيلد YALA SHOOOT PLUS مباراة مانشستر سيتي ضد توتنهام هوتسبير.

يلا كورة وحقق فريق مانشستر سيتي الفوز في الجولة الماضية على حساب فريق شيفيلد يونايتد YALA KOORA بنتيجة هدف نظيف في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الأخير، بينما فاز فريق توتنهام هوتسبير على فريق نوريتش سيتي بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد GOAL KOORA وستكون تلك المباراة نارية بين الفريقين من أجل تحقيق الثلاث نقاط.







