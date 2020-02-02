نشرة أخبار الفجر الاقتصادية اليوم الأحد 2-2-2020

نستعرض مع القراء أهم العناوين التى وردت فى أخبار اليوم الاقتصادية على موقع بوابة الفجر لتيسيير علي المتابعين فى معرفة أهم الأخبار الاقتصادية اليوم الإثنين 2-2-2020 .









طالبت وزارة التموين والتجارة الداخلية من أصحاب البطاقات التموينية بتسجيل أرقام التليفونات المحمولة بموقع دعم مصر.









أعلنت شركه مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، عن ضعف المياه بثلاث قري بالمحافظة من الساعه 6 مساء غد الاثنين.









أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، عن انقطاع المياه عن ( مدينة شبين الكوم وضواحيها – كفر المصيلحة – ميت خاقان )، وذلك ابتداءٍ من الساعة الـ9 صباح.









رحبت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات برعاية رحلة المغامر المصري علي عبده التي يجوب فيها كافة محافظات مصر بدراجة كهربائية في رحلة تعد هي الأطول في العالم وتستغرق مائة يوم تبدأ من معبد أبو سمبل في 22 فبراير المقبل.









أعلن البنك المركزي الصيني عن سلسلة من الإجراءات التي تهدف لمساعدة الشركات والبنوك والأفراد الذين تضرروا من تفشي فيروس كورونا الجديد.









يستعد بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني لفرض جميع الرسوم الجمركية على السلع القادمة من دول الاتحاد الأوروبي إلى بريطانيا، وكذلك إجراء فحوص كاملة لها، بدءا من العام المقبل، وذلك في محاولة لزيادة الضغوط على الاتحاد خلال محادثات تجارية مقبلة، بحسب وكالة رويترز.









قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، إنه جاري التفاوض على قرض بقيمة 350 مليون جنيه من قبل الشركة القابضة الكيماوية، لصرف باقي تعويضات العاملين بالشركة القومية للأسمنت.





90 مليون جنيه تعويضات لعملاء شهادات أمان قال أحمد عبد العزيز رئيس مجلس إدارة مصر لتأمينات الحياة، إن إجمالي عدد المواطنين المؤمن عليهم في شهادة أمان منذ إطلاقها بلغ 900 الف مواطن.



فيروس كورونا يهدد خطة صناعة السيارات الكهربائية بمصر قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، إن لدية تخوفات من توقف المشاريع المشتركة مع شركة دونج فينج الصينية؛ لتطوير شركة النصر لصناعة السيارات وتحويلها إلى شركة مصنعة للسيارات الكهربائية.



"الصناعة" توقف 5 شركات عن التصدير وتنذر 23 أصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة القرار الوزارى رقم 8 لسنة 2020 بشأن توقيع جزاءات على بعض المصدرين لمخالفتهم أحكام القانون رقم 118 لسنة 1975، ونص القرار المنشور فى الجريدة الرسمية اليوم على توقيع جزاء الانذار على 23 شركة، وجزاء الإيقاف عن التصدير لمدة سنة لـ 5 شركات.



الصندوق الأفريقي للتنمية يخصص 56 مليون دولار لإنشاء جسر جديد قرر مجلس إدارة البنك الأفريقي للتنمية اليوم الأحد اعتماد وتخصيص مبلغ 56 مليون دولار من الصندوق الأفريقي للتنمية لتمويل عمليات إنشاء جسر يربط بين كينشاسا وبرازافيل، ومن المقرر أن تقوم كل من كينشاسا وبرازافيل بأعمال واسعة النطاق قبل دخول المشروع الجديد حيز التنفيذ فيتعين على كينشاسا القيام بتشييد وصلات هيكلية يصل طولها إلى 6.8 كيلو متر، وسيقوم المسئولون هناك بإعداد دراسات متعلقة بالبني التحتية لعدد من الطرق التكميلية وخاصة الطريق المؤدى إلى مدينة كينشاسا.



وزير قطاع الأعمال: إعلان مصير "الحديد والصلب" خلال الأسبوع الجاري كشف هشام توفيق وزير قطاع الاعمال، أن الوزارة سوف تتخذ القرار الأخير بشأن مستقبل شركة الحديد والصلب خلال الأسبوع الجاري في ضوء ارتفاع خسائرها المستمر.











استعرض محمد معيط وزير المالية، الإجراءات والضوابط الاحترازية لمنظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي، موجهًا بتعزيز حوكمة "التصديق الإلكتروني" بالجهات الإدارية؛ على النحو الذى يضمن الإدارة الرشيدة للمال العام، وحماية حقوق العاملين، والحفاظ علي سرية وتأمين العمليات المالية التي تتم من خلال مفتاح التوقيع الإلكتروني "التوكن".







