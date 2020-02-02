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عاجل.. أول رد رسمي من الهلال بعد أحداث موقعة الأهلي

الأحد 02/فبراير/2020 - 05:15 م
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الاهلي والهلال
الاهلي والهلال
عمر محمد
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اعتذر نادي الهلال السوداني عن أحداث الشغب التي وقعت في مباراة النادي الأهلي في الجولة الأخيرة بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا باستاد الجوهرة الزرقاء.

 

وتعادل النادي الأهلي مع الهلال السوداني إيجابياً بهدف لكل منهما في الجولة الأخيرة بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا ليصعد النادي الأهلي كثاني المجموعة خلف النجم الساحلي التونسي متصدر المجموعة.

 

وكتب الهلال السوداني عبر فيسبوك :"نعتزر لكافة الشعب المصري عامة وللعيبة وجماهير الاهلي المصري عن ما بدر من بعض الجماهير الغاضبة من الاداء الضعيف من لاعبي الهلال وحكم المباراة وكما نبارك لفريق الاهلي بمناسبة تأهله للدور القادم ونتمنى له مزيداً من التوفيق ".

عاجل.. أول رد رسمي من الهلال بعد أحداث موقعة الأهلي
عاجل.. أول رد رسمي من الهلال بعد أحداث موقعة الأهلي
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الكلمات المفتاحية

رياضة دوري ابطال افريقيا الهلال السودانى الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

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