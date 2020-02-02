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الغنوشي يكذّب إصابته بوعكة صحية ويستقبل لطفي زيتون بمنزله

الأحد 02/فبراير/2020 - 05:04 م
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بوابة الفجر
مروى الجلاصي
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نشر رئيس الحركة راشد الغنوشي، تدوينة على صفحته الرسمية بالفيسبوك، نفى فيها الأخبار التي تناقلتها بعض المواقع الإلكترونية حول تعرضه لوعكة صحية، مؤكّدا أنّ هذا الخبر لا أساس له من الصحة، وأنه يواصل نشاطه اليوم الأحد بإشرافه على لقاءات سياسية وحزبية.

كما نفى مدير مكتب رئيس حركة النهضة فوزي كمون، الأخبار التي تم تداولها على مواقع التواصل الإجتماعي، حول تعرض رئيس الحركة راشد الغنوشي إلى وعكة صحية حادة و نقله إلى المستشفى العسكري.

وأوضح كمون أن الغنوشي وصل صباح أمس من مدينة واقادوقو، إثر مشاركته في مؤتمر الدول الاعضاء في منظمة التعاون الاسلامي بصفته رئيسا للبرلمان، وعقد إثرها إجتماعا بأعضاء المكتب التنفيذي تواصل إلى ساعة متأخرة من الليل.

وأضاف كمون أن رئيس الحزب راشد الغنوشي سيعقد اليوم الأحد، مجموعة من الإجتماعات مع شخصيات سياسية و حزبية رفض الكشف عن أسمائهم، متابعا أنه قد يجتمع أيضا برئيس الحكومة المكلّف إلياس الفخفاخ في إطار المشاورات حول تشكيل الحكومة.

وفي ذات الصدد، قام القيادي في حركة النهضة لطفي زيتون، بنشر صورة تجمعه بالغنوشي في منزل الأخير بصدد تناول الإفطار، حيث أرفق زيتون الصورة بتعليق قال فيه "تشرفت اليوم بزيارة الاستاذ راشد الغنوشي على مائدة الفطور".

وقد نشر زيتون الصورة تأكيدا بأنّ الغنوشي في صحّة جيّدة، ونفيا لما راج من أخبار مفادها تعرّضه لوعكة صحية استوجبت نقله إلى المستشفى العسكري.
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