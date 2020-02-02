مركز "سلمان للإغاثة" يوزع حقائب شتوية على المحتاجين في باكستان

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ، تقديم خدماته للدول والشعوب ذات الاحتياج على مستوى العالم.

ووزَّع المركز، أمس السبت، 775 حقيبة شتوية في مديرية شيقر بإقليم جلجت بلتستان في جمهورية باكستان الإسلامية، استفاد منها 3875 فردًا من الأطفال والنساء وكبار السن، كما وزع المركز 460 حقيبة شتوية في مديرية باغ بإقليم كشمير الباكستاني، استفاد منها 2300 فرد من المستحقين للمساعدات.





جاء ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر المركز للدول والشعوب ذات الاحتياج في مختلف دول العالم.





ويذكر أن وزع المركز بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية 2,742 سلة غذائية في 37 قرية في المناطق المحاذية لمحافظة صعدة اليمنية بالإضافة إلى جزيرتي الفشت وبكلان، استفاد منها 18,013 فردًا.

كما وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية 600 سلة غذائية في المعهد التقني بمديرية تبن التابعة لمحافظة لحج، استفاد منها 3,600 فرد.

ووزع المركز, 600 حقيبة شتوية في مديرية زيارت بإقليم بلوشستان في جمهورية باكستان الإسلامية، استفاد منها 3,000 فرد من الأطفال والنساء وكبار السن.