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هاني فرحات: اوركسترا حفل أنغام يتخطى الـ100 عازف بدار الأوبرا المصرية

الأحد 02/فبراير/2020 - 06:01 م
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أنغام
أنغام
يارا أحمد
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يستعد المايسترو العالمى هانى فرحات لحفل مطربه مصر الأولى أنغام يوم 12 فبراير المقبل بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصريه بالبروفات والتى ستبدأ الأسبوع المقبل.


ويستعين المايسترو هانى فرحات بأوركسترا ضخم جداً يتخطى عدد الأوركسترا المائه عازف وهم من أقوى عازفين فى مصر والوطن العربى كما يستعين المايسترو هانى فرحات ببعض العازفين الأجانب لحفل أنغام بعيد الحب.

يذكر أن حفل أنغام من تنظيم شركه 2HO لمالكها المايسترو "هانى فرحات " وقام المايسترو هانى فرحات بالتبرع بأجره من الحفل لصالح وزاره الثقافه ودار الأوبرا المصريه من أجل تنميه الموارد بوزاره الثقافه ودار الأوبرا المصريه والأنشطه الفنيه وسوف يتكفل المايسترو هانى فرحات بأجور العازفين وأجهزه الصوت والأضاءه وكل ما يخص الحفل وتبرعت أنغام أيضاً بأجرها كعادتها لدار الأوبرا المصرية.

وسوف يشهد الحفل حضور جماهيرى كبير بعد نفاذ جميع تذاكر الحفل منذ طرحها
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