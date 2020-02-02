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غدًا.. ضعف المياه بـ 3 مناطق بالقليوبية

الأحد 02/فبراير/2020 - 05:10 م
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ضعف المياه
ضعف المياه
أحمد الشيخ
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أعلنت شركه مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، عن ضعف المياه بثلاث قري بالمحافظة من الساعه 6 مساء غد الاثنين ، وحتي الساعه 1 بعد منتصف ليل الثلاثاء الموافق 4/2/2020،  نظرا لحدوث عطل مفاجئ بخط الطرد الرئيسي قطر ٧٠٠ مم بفرع شبين القناطر المغذى.

وضعف المياه سيحدث في قرى (القشيش - الجعافرة - نوى).

وتهيب الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، مؤكدة قيامها  بتوفير سيارات مياه نقية صالحة للشرب بالأماكن المتأثرة من ضعف المياه وفى حال طلبها يتم الاتصال على رقم 125.

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الكلمات المفتاحية

نوي محافظة القليوبية ضعف المياه شركة المياه

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