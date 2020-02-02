مرتضى منصور عن ترشحه نقيبًا للمحامين: "أنا نازل لنفسي"

تقدم مرتضى منصور، عضو مجلس النواب، رئيس نادي الزمالك، بأوراق ترشحه لمنصب نقيب المحامين، في الدقائق الأخيرة، قبل غلق باب تلقي الطلبات.



وقال "منصور"، إن مهنة المحاماة من أرفع المناصب في مصر والعالم بأكمله، ويكفي أن نقيب محامي مصر هو رئيس لاتحاد المحامين العرب.



وأكد "منصور" أن برنامجه الانتخابي يشمل أولا كرامة المحامي ومن ثم أراضي المحامين، شباب المحامين.



وتمنى "منصور" أن تكون معركة الانتخابات نظيفة بين كل المرشحين، مؤكدا أنه ترشح في الانتخابات لنفسه وليس ضد سامح عاشور، ولا يسعي ليكون رئيسا للاتحاد.



وشكلت النقابة العامة للمحامين، 3 لجان من الجهاز الإداري للنقابة بمقر النقابة العامة؛ لتلقي أوراق الترشح، "لجنة لتلقي أوراق الترشح للنقيب مقرها بقاعة المجلس بمبنى النقابة، ولجنة أخرى على مقاعد دوائر الاستئناف، وثالثة على مقاعد الهيئات العامة والشركات".



وقرر مجلس النقابة، فتح باب التقدم بأوراق الترشح للانتخابات، خلال الفترة من 30 يناير وحتى 2 فبراير.

