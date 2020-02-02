تشاتشيتش يعلن تشكيل بيراميدز في مواجهة نواذيبو بالكونفدرالية

أعلن الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، تشكيله لمواجهة نظيره نادي نواذيبو الموريتاني في مباراة ختام دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية على استاد الدفاع الجوي.



وجاء التشكيل المختار على النحو التالي:



حراسة المرمى: المهدي سليمان



خط الدفاع: محمد حمدي - علي جبر - رجب بكار - أحمد أيمن منصور



خط الوسط: عبد الله السعيد - عمر جابر - إسلام عيسى - أحمد توفيق - عمر العيوني



خط الهجوم: جون أنطوي



ويتواجد على مقاعد البدلاء في المباراة:



أحمد دعدور - طارق طه - عبد الله بكري - نبيل دونجا - إبراهيم حسن - دودو الجباس - محمود حمادة