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النظام القطري يتدخل في الشؤون السودانية بتطبيق نفس السيناريو الذي عمله باليمن

الأحد 02/فبراير/2020 - 04:47 م
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بوابة الفجر
وكالات
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أصبح النظام القطري الحاكم في خطوة للسيطرة على خريطة القرن الأفريقي، وذلك أملاً منه في تطبيق نفس السيناريو الذي عمله في الأراضي اليمنية؛ مستغلاً الأوضاع السياسية والاختلالات في بعض الدول المستهدفة.

هذا ولا يستغرب الخبراء من محاولة قطر في زعزة أمن وأستقرار دولة السودان هذه المرة؛ باعتبار أنها البوابة التي يمكن من خلالها التوغل إلى بعض الدول الآخرى في أفريقيا.

واستطاعت قطر من التوغل في اليمن، من خلال حزب الاصلاح (الذراع القطري في البلاد) بفضل ملايين الريالات التي تدفعها للارهابيين من انتاج الغاز، على حساب شعبها الذي عبر عن سخطه مؤخرًا في هاشتاج #تميم_يعادى_شعبه.

وأفادت مصادر خاصة بصدور أوامر لمتردين دعمهم النظام القطري، بضرورة إسقاط الحكومة السودانية الجديدة، وبشكل يسيء للدور الذي تلعبه دولة الإمارات العربية المتحدة في الخرطوم.

وتابعت المصادر: أن تقويض دور الحكومة السودانية الحالية أصبح ضرورة ملحة بالنسبة للنظام القطري؛ حيث كشفت حكومة "حمدوك" مخططات قطر وقررت التصدي لها، بالإضافة إلى تثمينها لدور الإمارات ودول التحالف العربي في سعيهم لاستقرار شعوب المنطقة العربية.

كما أكدت المصادر على أن زيارة رئيس الأركان القطري مؤخرًا إلى الخرطوم كان الهدف الأساسي منها معرفة مدى المعلومات، التي وصلت للنظام السوداني عن التدخل القطري في شؤونهم.

وتابعت المصادر، أما ثاني الأهداف فكان التغطية على التدخلات القطرية في السودان، مضيفة أن رئيس الأركان التقى في الخرطوم بمجموعات من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، ووضع خطة سريعة لضرورة التحرك وتحريض الجماهير ضد حكومة "حمدوك" وبث الخلافات في الشارع وإسقاطها بأسرع شكل ممكن.

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الكلمات المفتاحية

قطر اليمن النظام القطري الشؤون السودانية

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