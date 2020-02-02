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بعد الضمانات..الزمالك يستقر على خوض السوبر الإفريقي

الأحد 02/فبراير/2020 - 04:57 م
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مرتضى منصور
مرتضى منصور
هاني عصام
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استقر مجلس إدارة نادي الزمالك على خوض مباراة السوبر الإفريقي أمام الترجي التونسي المقرر لها يوم ١٤ من الشهر الجاري.

وجاء قرار إدارة الزمالك بعد الحصول على ضمانات كافية من جانب الاتحاد الافريقي لكرة القدم وعدم تعرض بعثة الفريق لأي ضرر.

وعقد وفد الزمالك جلسة خلال الساعات الماضية مع أحمد أحمد رئيس الكاف وهاني أبو ريدة عضو المكتب التنفيذي بالإضافة إلى مسئولي الاتحاد القطري لكرة القدم وحصلوا على تعهد كتابي بعدم تعرض البعثة لأي أذى.

ويستعد الزمالك لمواجهة حرس الحدود يوم الأربعاء المقبل ببطولة الدوري بعد التعادل مع أول أغسطس الأنجولي ضمن منافسات بطولة دوري أبطال افريقيا، وضمان التأهل رسميا في المركز الثاني بمجموعته.
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الكلمات المفتاحية

رياضة دوري ابطال افريقيا السوبر الافريقي الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

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