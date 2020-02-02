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الألومنيوم يتعادل سلبياً مع سوهاج ودياً

الأحد 02/فبراير/2020 - 04:54 م
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بوابة الفجر
عاطف الشعيني
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تعادل فريق نادي الألومنيوم بقيادة ياسر الكنانى، المدير الفني للفريق، أمام نظيره فريق نادي سوهاج بدون أهداف، في المباراة الودية التي جمعت بينهما اليوم بملعب الاخير.

جاء اللقاء ضمن استعدادات الفريق الحمادي لمواجهة فريق نادي تليفونات بني سويف، بالجولة الرابعة عشر للمجموعة الأولى بدوري القسم الثاني.

يذكر ان فريق الالومنيوم، استأنف تدريباته يوم الخميس الماضي، بعد عودتة من الراحة السلبية التي منحها المدير الفني للاعبين عقب مباراة الفريق أمام نادي المنيا، بالجولة الثالثة عشر، والتي انتهت بفوز الألومنيوم بثنائية نظيفة.

ويواصل فريق نادي الألومنيوم بقيادة ياسر الكنانى، المدير الفني للفريق، تدريباته غدا الاثنين، استعدادا لمواجهة فريق نادي تليفونات بني سويف، بالجولة الرابعة عشر، للمجموعة الأولى بدوري القسم الثاني، والمقرر إقامتها يوم الأحد المقبل بملعب الألومنيوم.

يذكر ان فريق نادي الألومنيوم يحتل المركز الثاني بجدول المجموعة الأولى بدوري القسم الثاني، برصيد 28 نقطة، بفارق هدف عن البنك الأهلي صاحب الصدارة.
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