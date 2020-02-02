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مواعيد مباريات اليوم الأحد 2 / 2 / 2020.. مشاهدة مباراة برشلونة ضد ليفانتي بث مباشر

الأحد 02/فبراير/2020 - 04:49 م
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مواعيد مباريات اليوم الأحد
مواعيد مباريات اليوم الأحد
حسن شحاتة
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تنطلق العديد من المواجهات الهامة اليوم الأحد 2 / 2 / 2020، أبرزها مباراة توتنهام ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي، ومباراة برشلونة ضد ليفانتي في الدوري الإسباني، لذلك نقدم لكم جدول مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، لمشاهدتها حصريًا والاستمتاع بها فور انطلاقها.

ويرصد لكم "الفجر الرياضي" مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:

مواعيد مباريات اليوم في الكونفدرالية "الجولة السادسة"
نواذيبو ضد بيراميدز، تقام المباراة في تمام 6:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و7:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و8:00 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 9.

إينوجو رينجرز ضد المصري، تقام المباراة في تمام 9:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و10:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و11:00 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 7.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي "الجولة الـ25"
أنطلقت مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي بمواجهة بيرنلي ضد أرسنال، في تمام 4:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

توتنهام ضد مانشستر سيتي، تقام المباراة في تمام 6:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و7:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و8:30 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 2.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني "الجولة الـ22"
برشلونة ضد ليفانتي، تقام المباراة في تمام 10:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و11:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و12:00 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 3.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإيطالي "الجولة الـ20"
أنطلقت مباريات اليوم في الدوري الإيطاي بمواجهة يوفنتوس ضد فيورنتينا، في تمام 1:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، ومواجهة ميلان ضد هيلاس فيرونا، في تمام 4:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

أودينيزي ضد إنتر ناسيونالي، تقام المباراة في تمام 9:45 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و10:45 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و11:45 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 4.
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مواعيد مباريات اليوم الأحد اينوجو رينجرز

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