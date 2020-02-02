بعد التعادل مع ليستر سيتي.. 4 مباريات نارية تنتظر تشيلسي في شهر فبراير

تعادل فريق تشيلسي مع فريق ليستر سيتي بنتيجة هدفين مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الكينج باور في اطار منافسات الجولة الخامسة والعشرون من بطولة الدوري الإنجليزي.





وينتظر البلوز بقيادة المدرب الإنجليزي فرانك لامبارد مباريات نارية خلال شهر فبراير، حيث سيلعب 3 مباريات أخرى في البريميرليج، ومواجهة وحيدة في دوري أبطال أوروبا.





مباريات تشيلسي في شهر فبراير :-





- تشيلسي vs مانشستر يونايتد .. يوم 17 فبراير في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة في الدوري الإنجليزي الممتاز.





- تشيلسي vs توتنهام هوتسبير .. يوم 22 فبراير في الساعة الثانية والنصف عصراً بتوقيت القاهرة في الدوري الإنجليزي الممتاز.





- تشيلسي vs بايرن ميونيخ .. يوم 25 فبراير في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة في دوري أبطال أوروبا.





- بورنموث vs تشيلسي .. يوم 29 فبراير في الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة في الدوري الإنجليزي الممتاز.