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متابعون: قطر تستهدف السودان عن طريق المال تحت غطاء المساعدات

الأحد 02/فبراير/2020 - 04:34 م
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بوابة الفجر
وكالات
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أفاد متابعون للشأن الأفريقي، اليوم الأحد، بأن "السودان تعد من أبرز الدول المستهدفة بالمال السياسي القطرى حاليًا، وذلك تحت غطاء المساعدات".

وقال المتابعون: إن "السبب وراء هذا هو ما تمر به السودان من تجربة انتقالية، وتسعى قطر لصياغة بعض مفرداتها، بما يحقق أجندتها ويضمن وصول ذراعها السياسية المتمثلة في جماعة الإخوان إلى سدة الحكم، واستمالة العامة من خلال أموال وخدمات خيرية مغلفة بالتجرد الظاهرى من المنفعة"، مؤكدين على أن "مؤسسة قطر الخيرية" تضطلع بهذه المهام بشكل كبير ولكن ظاهريًا.

ويذكر أن "مؤسسة قطر الخيرية"، أعلنت فى شهر أكتوبر عام 2019، عن منحة بقيمة 3 ملايين ريـال قطرى من أجل حملات طبية لضحايا الفيضانات بالسودان، إلى جانب مساعدات غذائية وإسكانية.

وتلعب مؤسسة قطر الخيرية دورًا كبيرًا في المنطقة المضطربة، عن طريق فرعين للمؤسسة أحدهما بالخرطوم والآخر في نيالا بدارفور.

ففى تقرير نشره موقع صحيفة "الشرق" القطرية بعنوان "قطر تبنى قرى العودة الطوعية"، تبين أن الإمارة دفعت 33 مليون دولار عبر بوابتها الخيرية؛ لبناء مراكز صحية وسكنية إلى جانب مساجد ومراكز تعليمية وثقافية في أقليم دارفور.

وبحسب المهتمين، ليست "قطر الخيرية" هى الذراع التطوعية الوحيدة لقطر بالسودان، فهناك "مؤسسة عيد الخيرية" التى أسهمت بشكل رئيسى في مشروع القرى بدارفور إلى جانب إرسال قوافل طبية وخدمية، وهناك أيضًا "مؤسسة عفيف القطرية" التى تهتم بتمويلات للسودان.

وأشاروا إلى أنه ونتيجة للوعى الرسمى لقيادة السودان الحالية تجاه المال السياسى القطرى المتدفق نحو البلاد في صورة مساعدات إنسانية، قررت السلطات في شهر نوفمبر 2019 إغلاق نحو 27 مؤسسة تابعة للتنظيم الدولى للإخوان في البلاد منها "أنا السودان، وتنميات الإنسانية وسند الخيرية ومؤسسة معارج للسلام والتنمية" وغيرهم.

وأصبح واضحًا أن الجمعيات الخيرية القطرية بالسودان تعمل في إطار متحد لكنه متعدد الأسماء، ويظهر ذلك في صورة نشرتها مؤسسة عيد القطرية الخيرية عن مساعدات أرسلتها للسودان، لكن العربات المحملة بالإمدادات كانت تحمل لافتة باسم "جمعية ذى النورين" المدرجة في نوفمبر 2019 على لائحة الحظر السودانى للمؤسسات القطرية بالبلاد، ما يعنى أن مؤسسات الداخل القطرى تمتلك أذرعًا تدعى أنها سودانية خالصة، ولكن الحقيقة أنها غطاء للتمويل القطرى لجماعاتها بالسودان بغية الاستقطاب والتوظيف السياسى عند الضرورة.

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الكلمات المفتاحية

قطر المساعدات الشأن الأفريقي السودان

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